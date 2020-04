Continúan las reuniones por la extensión del aislamiento: ¿fines de abril o mayo?

El presidente Alberto Fernández continuaba esta tarde reunido en la Residencia de Olivos con ministros, funcionarios y médicos integrantes del Comité de Expertos que lo asesora sobre el coronavirus para definir la extensión del aislamiento obligatorio que vence el domingo. En principio, le recomendaron que continúe hasta el 27 o 28 de abril y luego, se revea si no debe continuar hasta mayo.

Desde las 15, Fernández estaba reunido con el ministro de Salud, Ginés González García, expertos médicos encabezados por Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre coronavirus para Latinoamérica y el Caribe; Susana Lloveras, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero; y los reconocidos infectólogos Pedro Cahn y Gustavo Lopardo.

Luego llegaron a Olivos ministros del gabinete y funcionarios para analizar la situación junto al jefe de Estado.

Previo a este encuentro, el comité asesor deliberó -por vía teleconferencia, desde las 13- con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para tomar una decisión respecto a la sugerencia que le harán al jefe de Estado, que -según lo ya adelantado- será la de continuar con el aislamiento obligatorio.

En tanto, Fernández ya participó este mediodía del primer encuentro virtual del Grupo de Puebla, que reúne a representantes de 14 países de América Latina y Europa, para debatir sobre «propuestas e ideas» para afrontar la pandemia del coronavirus.

Está prevista la intervención, entre otros, del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y los impulsores de la iniciativa: el chileno Marco Enríquez-Ominami, el ex presidente Colombiano Ernesto Samper, y el ex ministro de Brasil Aloizio Mercadante. El encuentro reune a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.