En los estudios de South Group un repaso sobre cómo se vive la pandemia en Villa Cañás con el Intendente de nuestra localidad Norberto Gizzi.

En la semana se realizó una reunión del Comité de Crisis donde personal de salud de la localidad mencionó los kits reglamentarios que utilizan, la falta de barbijos e incluso los precios altísimos que se están manejando en el mercado, eso hace que no se pueda disponer de la cantidad necesaria para lo que se viene. “no queremos generar algo que atemorice a la gente, es algo que está pasando a nivel mundial. Lo que debemos hacer es evitar que se propague y seguir con la cuarentena.” mencionó Norberto Gizzi.



El Intendente además mencionó que la Municipalidad de Villa Cañás se ocupó de abastecerse de kits de todo tipo (luego de conocer que desde Provincia no los enviaban). Consta de las antiparras/máscaras que ayudó a producir la Escuela Técnica, guantes y barbijos que muchas mujeres de la localidad confeccionaron y a través de la Municipalidad se están distribuyendo entre el personal de salud y al personal que trabaja en el ingreso a la localidad (único ingreso) para prevenir cualquier tipo de contacto. Desde Fragaria han permitido que los operarios trabajen en la producción de alcohol y donado al Municipio.



“A partir del 21 de marzo cerramos todo, ingresos a Villa Cañás habíamos dejado dos pero era mucho el cansancio del personal que estaba las 24 hs. tomando datos de quien entraba y salía de la ciudad.” Ahora en el único ingreso que hay en la localidad además se realiza la desinfección de vehículos y toma de temperatura.



“Otro problema era de los transportistas que viajaban a puerto, nosotros como municipio no cumplíamos con el Decreto Nacional de libre tránsito de camiones de carga. Lo que hacíamos cuando venían de puerto con la carta de porte era acompañarlo con Policía y 107 a su vivienda y dejarlo en cuarentena durante 15 días y el camión quedaba parado también.” Agregó Norberto Gizzi “A pesar de adaptarse eso generó un malestar y recibimos una denuncia por parte del Gobierno Provincial y la Secretaría de Transporte de la Nación.” Luego se llegó al acuerdo de poder viajar bajo algunas condiciones, desde la Secretaría de transporte hay normas que deben cumplir los dadores de carga, las oficinas y los choferes.



Hubo que cerrar varios caminos porque tanto camiones como vehículos pequeños evadían el ingreso a la ciudad ingresando por caminos alternos, lo hacían incluso sobre los montículos de tierra que se colocaron para cerrar otros ingresos “Tuvimos que hacer cavar con la retroexcavadora para cortar los caminos.”



Por otro lado mencionó la economía informal de trabajadores que en base al Decreto Nacional se está permitida la excepción a la cuarentena con algunas restricciones para que puedan seguir oficiando. Se habilitaron los corralones, operarios de albañilería, electricidad y plomería permitiendo dos personas por construcción. A través de la Oficina de Producción y Empleo de la Municipalidad se habilitó un sector para que se puedan realizar los trámites correspondientes necesarios para que puedan circular los exceptuados. Con respecto a otros rubros el Intendente agregó que se está esperando una resolución a nivel Nacional.



“Debemos seguir cumpliendo la cuarentena y la restricción de la carga horaria, de lo contrario tiramos a la borda todo lo que veníamos haciendo bien.”



Se comunicó el Ministerio de Seguridad con la Secretaria de Gobierno de nuestra localidad mencionando la idea de trasladar Gendarmería a las ciudades. La semana pasada estuvieron presentes en Villa Cañás y se procedió a detener a 3 personas que no justifican la violación a la cuarentena, liberándolos luego con una denuncia penal.



En cuanto a los profesionales de la salud el Intendente mencionó que se armó un protocolo desde todos los sectores de salud de la localidad. Se debe evitar que las personas acudan al hospital llamando y comunicándose particularmente con médicos de cabecera. Atendiendo otras patologías y consultas en clínicas privadas y dejando el hospital como una “zona sucia” donde se atenderán todos los casos que surjan de Coronavirus. Se realizó una reunión de profesionales de toda la zona y se manifestó la necesidad de hacer un simulacro en Villa Cañás para estar preparados en cuanto a vestimenta y abordaje de un caso.



El dinero que llegó desde la provincia es en parte para el acondicionamiento de lugares donde tratar los casos y para personal de salud. “Personalmente no tuve ningún diálogo con el Gobernador.” Mencionó el Intendente agregando que se realizaría una teleconferencia con Legisladores, Intendentes y Presidentes Comunales de localidades vecinas.



Desde el Área de Acción Social de la Municipalidad se están brindando bolsones de mercadería, “Estamos muy agradecidos con las empresas y particulares que realizaron donaciones para poder realizarlo.”



En cuanto a sueldos desde el Estado “El mes que viene diría que va a ser imposible pagar sueldos, es algo que pasará en todo el país. Hay propuestas por parte de varias Provincias de implementar cuasi monedas, llegar a eso sería retroceder porque después es muy difícil sacarlas del mercado.”



“Además de no ingresar dinero por parte del estado se encuentran prorrogados los pagos de impuestos de los sectores más vulnerables por 150 días. Como concesionando desde el Municipio debemos exigir a las cooperativas que realicen convenios de pago y no corten el suministro de servicios.”



“En Villa Cañás no hay casos positivos de Coronavirus, hubo gente que vino del exterior y cumplió la cuarentena que correspondía y ya prácticamente han salido en su mayoría.” agregando que “Un problema que agrava la situación de pandemia es que muchas personas de Teodelina se vienen a atender al Hospital de Villa Cañás. En su momento el Dr. Pedro Bustos planteó que Villa Cañás reciba a los Teodelinenses pero el personal de salud de la localidad no estuvo de acuerdo ya que no contamos con los medios necesarios, sería bajar al paciente acá y derivarlo a Venado Tuerto. Debemos evaluarlo, no podemos dejar a esa gente a la deriva.”



En cuanto a lugares de aislamiento para los pacientes de Villa Cañás se necesitan entre 40 y 60 camas. “Ya estamos cerca de las 40 camas entre el Club Argentino de Servicio y el Club de Leones, necesitamos otro espacio porque viene el invierno, deben ser lugares calefaccionados, la gente debe poder ducharse y por otro lado disponer del personal necesario.”

Fuente South Group. Oscar Andrés Canavese.