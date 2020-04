Un día como hoy

1974 - Queen II. Sale a la venta Queen II, segundo disco de la banda de rock británica Queen. El álbum contiene 11 temas y fue grabado en Trident Studios, de los Estados Unidos. “Some day one day”, “Ogre battle” y “Nevermore”, integran la publicación.

1816 – Santo Tomé. Se firma el Pacto de Santo Tomé por el que se separa del mando del ejército de Buenos Aires a Manuel Belgrano, reemplazándolo Díaz Vélez, en busca de terminar con las diferencias en Santa Fé y la Banda Oriental.

1963 – Solar. Muere a los 75 años el pintor, escritor, inventor y músico argentino Xul Solar. Borges lo definió como “uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época… padre de escrituras, lenguajes, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos”.

1812 – Esclavos. El gobierno de Buenos Aires prohíbe el ingreso de esclavos a la Argentina, donde un tercio de la población tenía origen africano. Sin embargo, la norma no reconoció la libertad incondicional de los esclavos. La Constitución de 1853 va a abolir definitivamente la esclavitud en el país.

1933 – Belmondo. Nace en Francia el actor Jean Paul Belmondo, ícono del cine galo. Participó en más de 70 filmes y fue dirigido por Jean-Luc Godart, Claude Chabrol Victorio De Sicca, entre otros maestros del séptimo arte. Obtuvo la Palma de Honor en el Festival de Cannes de 2011.

1821 – Maldito. Nace el París el poeta, ensayista y traductor Charles Baudelaire, mayor exponente del simbolismo francés, que tiene en su libro “Las flores del Mal” su primera obra. Considerado un “poeta maldito”, Baudelaire llevó una vida bohemia y de excesos en correspondencia con su labor creativa.

2012 – Instagram. Facebook compra por 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones la compañía Instagram, nombre de la popular red social basada en las imágenes que en ese entonces subían unos 10 millones de usuarios activos sólo en los Estados Unidos.

1969 – Dylan. El músico estadounidense Bob Dylan publica su noveno álbum de estudio, “Nashville Skyline”. El trabajo contiene diez canciones e incrusiona en la música country. “Girl from the north country”, “I threw it all away” y “Lay lady lay”, están entre los puntos altos del disco.



1979 – Fútbol. La revista “El Gráfico” reúne por primera vez a Diego Maradona y a Pelé, considerados los dos mejores futbolistas de la historia. El encuentro se produce en Copacabana, Brasil, y es el inicio de una relación marcada por las diferencias respecto a la organización del fútbol y la actualidad.

1956 – Russo. Nace en Lanús el ex futbolista y actual director técnico Miguel Ángel Russo. Jugó en Estudiantes de La Plata y en la Selección Argentina. Como DT se desempeñó en numerosos equipos, entre los que se destacan Lanús, Vélez, Rosario Central y Boca Juniors, que dirige en la actualidad.