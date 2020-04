Nuevos controles municipales en Venado Tuerto

Cinco personas fueron detenidas esta mañana por incumplimiento del aislamiento obligatorio en el marco de controles llevados a cabo por personal de la Municipalidad de Venado Tuerto en el Parque Industrial “La Victoria” de esta ciudad.

El director de Inspección General, Nahuel Pasquinelli, informó en diálogo con el móvil de Radio Jota que las cinco personas trasladadas por personal policial correspondían a personal que se encontraba trabajando en una fábrica del rubro lanchas, la cual fue cerrada por personal municipal aunque no así clausurada.

En tanto, también se observó irregularidad en una empresa del rubro construcción que se encontraba realizando hormigón elaborado, ya que el rubro construcción en el sector privado no se encuentra exceptuada de la cuarentena -salvo casos de urgencia o mantenimiento-. Sin embargo, la empresa exhibió una justificación relacionada con una urgencia de una vecina de la ciudad, por lo cual se activó el pedido de permiso correspondiente para que la vivienda pueda recibir el hormigón.

Más allá de estas dos situaciones irregulares, Pasquinelli destacó que durante el recorrido sorpresa se encontraron en general con un panorama de cumplimiento por parte de las empresas que se encuentran enclavadas en el Parque Industrial, donde muchas de las empresas ya se encuentran en condiciones legales de volver a trabajar –con personal reducido y de manera ordenada-, pero varias aún no entran en la excepción de la cuarentena.

Por otro lado, el director de Inspección General agregó que la secretaría de control en su conjunto, junto a Seguridad Alimentaria, viene realizando un amplio trabajo, con el poco personal con el que cuenta activo. También reconoció que cuando surge un caso importante que toma estado público, tal es el caso de la clausura del supermercado La Anónima, surgen un sinnúmero de denuncias de otros comercios que incurrirían en irregularidades. Respecto al trabajo en el supermercado céntrico, Pasquinelli informó que el mismo continúa cerrado y que mientras tanto finalizan el decomiso de carne -cuya cantidad total aún no tienen- y a la vez están realizando un rastrillaje total del local.