La historia al día

2006 – Rolling. Los Rolling Stones se presentan por primera ve en China. En Shanghai y ante 8.500 personas la banda de rock británica interpretó 18 canciones, con Start me up encabezando la lista. El grupo aceptó someterse a la censura y no interpretó cinco de sus canciones más famosas.

2001 – Topo Gigio. Juan Román Riquelme festeja el segundo tanto de la goleada de Boca sobre River (3 a 0) llevándose las manos a las orejas, imitando el gesto del Topo Gigio. La celebración se convertiría en un clásico del talentoso volante Xeneize.

1871 – Muñiz. Muere en Buenos Aires el médico y científico Francisco Muñiz, considerado el primer naturalista argentino. Se destacó por sus investigaciones epidemiológicas, zoológicas y paleontológicas. En 1828 fue el administrador de la vacuna antovariólica en Luján, salvando numerosas vidas.

2013 – Dama de Hierro. Fallece en Londres la ex Primer Ministra británica Margaret Thatcher, símbolo del conservadurismo y de las políticas de ajuste. Durante su gobierno, que se extendió entre 1979 y 1990, las tropas del Reino Unido se impusieron en la Guerra de Malvinas.

1943 – Bó. Nace en Buenos Aires el actor y productor Víctor Bó, símbolo del cine argentino de los años 60 y 70. Protagonizó más de 30 films, entre los que se encuentran “Y el demonio creó a los hombres “(1960), y “La tentación desnuda” (1966), coprotagonizadas por Isabel Sarli, actriz fetiche y musa del actor.

1943 – Chango. Nace en Salta el cantautor y bombisto Carlos Alberto “Chango” Nieto, referente del folclore argentino. Grabó más de 600 canciones, entre las que se destacan "Amor de los Manzanares", "Bagualero soy" y "Sembrando coplas".

1984 – El Mono. Debut profesional del arquero Carlos Fernando Navarro Montoya. Fue en el arco de Vélez Sarsfield y su equipo, dirigido por Alfio Basile, se impuso 1 a 0 a Témperley con gol de Carlos Bianchi. “El Mono” jugó más de 800 partidos. Obtuvo cinco títulos con Boca Juniors.

1955 – Roly. Nace en la provincia de Salta el actor Roly Serrano, de extensa trayectoria en la televisión, cine y teatro argentino. Participó en más de 50 películas y ganó el Martín Fierro por su papel en “El Marginal” (parte 2). Se destacó además en los films “El visitante” (1999) y “El polaquito” (2003).

1879 – Formosa. El teniente coronel Luis Fontana, por orden del gobernador Lucio Mansilla, funda a orillas del río Paraguay la ciudad de Formosa, capital del Chaco argentino. El lugar era conocido por los españoles con el nombre de “Punta Hermosa o Formosa”.

1994 – Sixtina. Se muestra al público la restauración de los frescos de la Capilla Sixtina, una de las recuperaciones de arte más importantes del siglo XX. El Papa Juan Pablo II presentó la obra, que recibió elogios y cuestionamientos por parte de la crítica.