Gendarmeria secuestró dinero y estupefacientes en operativos de control de cuarentena.

Personal de Gendarmería Nacional se encontraba realizando operativos de control en la localidad de Murphy, cuando una patrulla motorizada detuvo la marcha de una camioneta y al consultarle al conductor sobre la justificación de la circulación , no solo argumentó que no la poseía, sino que agregó que el rodado y los paquetes que transportaba no eran de su propiedad, por lo que llamó la atención de los gendarmes quienes invitaron al conductor ante la presencia de los testigos a mostrar el contenido de ambos paquetes sospechosos, encontrando la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos argentinos ($450.000) sin aval justificativo correspondiente. El vehículo y el dinero quedaron secuestrados a disposición del Juzgado Federal, a requerimiento de la Fiscalía y la persona sujeta a la causa por infracción a las medidas de aislamiento

SECUESTRO DE MARIHUANA

Personal de la fuerza nacional efectuó controles en diferentes barrios de la ciudad de Venado Tuerto, observando a un hombre que circulaba en horario de la madrugada sin la justificación de su desplazamiento. Al momento de la requisa, los gendarmes hallaron en la mochila del ciudadano una bolsa que contenía una sustancia verduzca y compacta, que arrojo a las pruebas de orientación positivo para marihuana.

Interviene del Juzgado Federal a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa y Fiscalía Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr Javier Arzubi Calvo.

Fuente: Primero LaNoticia