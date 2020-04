169 personas detenidas y 51 vehículos incautados en Gendarmería con intervención del Juzgado y Fiscalía Federal por no respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio

Durante otro hecho, un ciudadano fue aprehendido por llevar entre sus pertenencias 39 gramos de marihuana.

Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, continúa con los diferentes controles establecidos por la emergencia sanitaria COVID-19. En ese marco, detuvo 124 personas que se encontraban en infracción del Decreto Presidencial.

Personal dependiente de la Gendarmería de Venado Tuerto, efectuaron controles en diferentes barrios de la ciudad de Venado Tuerto, observando en oportunidad que un hombre circulaba en horario de la madrugada sin la justificación de su desplazamiento. Al momento de la requisa, los gendarmes hallaron en la mochila del ciudadano una bolsa que contenía una sustancia verduzca y compacta, que arrojo a las pruebas de orientación positivo para marihuana.

En un segundo procedimiento, una patrulla motorizada de la Institución, detuvo la marcha de una camioneta y al consultarle al conductor sobre la justificación de la circulación , no solo argumentó que no la poseía, sino que agregó que el rodado y los paquetes que transportaba no eran de su propiedad, por lo que llamó la atención de los gendarmes quienes invitaron al conductor ante la presencia de los testigos a mostrar el contenido de ambos paquetes sospechosos, encontrando la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos argentinos ($450.000) sin aval justificativo correspondiente.

Con intervención del Juzgado Federal a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa y Fiscalía Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr Javier Arzubi Calvo, los involucrados quedaron detenidos.

La Gendarmería de Venado Tuerto, en el marco del Operativo DNU 297/20, no solo intervino en infracciones de la ley 23737 y 24769, sino también realiza actividades preventivas con apoyo de la Policía Federal, en la activación del Protocolo de Seguridad del COVID -19, de ciudadanos que llegaron del extranjero y del control del cumplimiento efectivo de la cuarentena, todo ello con intervención permanente del Juzgado y Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

LT29 Radio Venado Tuerto