Melincué, inflexible con las medidas para proteger a la comunidad

Su presidente comunal Silvio Garbolino tomó fuertes decisiones con el objeto de proteger la salud de su gente preservándola por encima de la situación económica, incluso las medidas más importantes fueron tomadas adelantándose a las de nivel nacional y provincial. La primera decisión critica fue cerrar el Casino, con todo lo que esto conlleva a nivel económico no solo para los empleados de la empresa sino también para la Comuna local, desde el domingo 15 de marzo cerraron las puertas, suspendieron todo tipo de eventos y debieron cancelar la atención al público de los 12 restaurantes que funcionan en la localidad, hoy solo trabajan con deliverys. Estas medidas fueron consensuadas con empresarios y centro económico quienes prestaron la mejor predisposición para el cumplimiento. Asimismo y durante esa misma semana se cerraron los ingresos a la localidad, quedando uno solo abierto controlado por la Patrulla Urbana y la policía local quienes toman la temperatura a toda persona que ingrese a la localidad permitiendo solamente a proveedores. Luego vinieron las restricciones a nivel nacional, el Aislamiento obligatorio y preventivo, la Comuna organizó y empezó a trabajar con un Comité de Crisis, conformado por representantes de distintas instituciones donde se toman decisiones necesarias para el funcionamiento del pueblo, siempre priorizando la salud de todos los ciudadanos.

En diálogo con el presidente comunal Silvio Garbolino nos decía "tomamos todas las medidas que necesitábamos como pueblo para protegernos de esta pandemia, controlamos el acceso habilitando uno por calle San Martín y solo tienen posibilidades de ingresar a la localidad los proveedores, estos deben pasar por la denominada barrera sanitaria, donde se lavan y desinfectan las cubiertas de los vehículos, y se toma la temperatura del conductor, luego deben dirigirse al puesto del Samco donde personal de bromatología le entregan accesorios necesarios tales como barbijos, guantes y un instructivo para la circulación y distribución de productos. También se redujo el horario de circulación en el pueblo, los comercios abiertos solo son del rubro alimenticio y farmacias y lo hacen de 8 a 15, se tomaron medidas higiénicas en los cajeros automáticos limpiando con alcohol una vez que salen e ingresan personas, además todos los días a las 15 los bomberos tocan la sirena para notificar a la comunidad que ya no pueden salir de sus hogares salvo excepciones que contempla la norma a nivel nacional, somos bastante estrictos con este tema y todo ciudadano que se encuentre circulando fuera del horario establecido se lo parará para saber la causa, de hecho los primeros días varias personas fueron detenidas por violar el horario de circulación".

Continuaba explicando el funcionario: "Estamos trabajando fuertemente con distintos aspectos, no solo protegiendo a la comunidad sino también apoyando a quienes más lo necesitan y colaborando con el aspecto social. Si bien por ahora no existen casos de contacto y las personas que viajaron al exterior cumplieron con éxito la cuarentena obligatoria en sus hogares no podemos distraernos ni ser flexibles con ciertos temas, y debemos estar atentos para proteger a toda la comunidad".

El nivel de acatamiento de los ciudadanos que deciden quedarse en su casa por ellos y sus vecinos, es mucho mejor de lo esperado, la solidaridad es grande en este pueblo donde una vez más deben estar unidos para salir de una crisis, esta vez sanitaria.