Comienzan a girar fondos para la emergencia sanitaria a municipios y comunas

"En el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Coronavirus y por disposición del gobernador Omar Perotti, este viernes comenzó la distribución de recursos a Municipios y Comunas de todo el territorio provincial. "Hoy las localidades comienzan a recibir los fondos para que se preparen de la mejor manera", afirmó el primer mandatario provincial.

La primera transferencia del total de $ 1.000 millones se distribuirá equitativamente para todos los municipios y comunas a partir de los indicadores equitativos de población, utilizando el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y de riesgo sanitario, que aportó el Ministerio de Salud.

En ese marco, Perotti afirmó: "Necesitamos que cada territorio, de manera ordenada, este potenciando sus posibilidades de colaboración. Los fondos que se emiten hoy son exclusivos para insumos y preparación de centros de aislamientos. La prioridad está allí, en la descentralización de la emergencia con cada uno de los departamentos, con su comité de Emergencia y la coordinación con los municipios y comunas. Allí es donde hay que tener una coordinación muy cercana a la gente".

Días atrás, el mandatario había anunciado la decisión de conformar el Fondo de Ayuda a los Municipios y Comunas para "la preparación en los territorio de la infraestructura y las acciones necesarias para encontrar a toda la provincia preparada en cada uno de sus pueblos y ciudades".

"Estos fondos ayudarán a coordinar toda la vinculación local que los municipios y comunas tienen que optimizar para el funcionamiento de nuestra logística. Abarcamos desde lo alimentario, las instancias de traslado y de asistencia. En definitiva, lo que necesitamos es que cada territorio esté potenciando sus posibilidades de colaboración", agregó Perotti.

"Confío en la capacidad de nuestra gente para optimizar la ayuda. Hay que estar muy abiertos a escuchar, a recibir colaboración porque hay que ser creativos. Nadie vivió una situación como esta, no existe un manual. Podemos ver las experiencias internacionales, que cosas funcionaron y cuáles no", aseveró el gobernador. Y concluyó: "Me preocupa proteger la vida de los santafesinos. Por eso recalco siempre que primero debemos tener conducta, mantener la higiene, la distancia entre las personas. El mate lo compartiremos para después, el abrazo lo daremos más adelante. Este resguardo es fundamental. La conducta es lo que nos va a definir como le vamos a ganar al virus, este enemigo que viaja con nosotros".