Sin desperdicio: Pepe Mujica y un profundo análisis de la pandemia, los políticos y la vida

En medio de una pandemia que está generando incertidumbre y preocupación en gran cantidad de personas e incluso en los principales líderes mundiales, el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica habla con claridad y sin tapujos sobre cuál cree que es el rumbo que está tomando el planeta, el capitalismo, los políticos y hasta da recomendaciones para la cuarentena: “Hablá con ese que llevás adentro. Galopá territorio adentro, comunicate con tu yo interior. Buscá las lecciones de tu propia historia. No podés cambiar el mundo, pero podés cambiar tu vida”. Con la simpleza que lo caracteriza, Mujica, mate en mano, brindó una entrevista virtual Julio Leiva, para su programa Caja Negra.

El Pepe lamenta que esta pandemia lo agarre un poco achacado, aunque no pierde la vitalidad mientras se define como un campesino. “Lo que más me preocupa es que me agarra con 85 años y una enfermedad inmunológica crónica. El fantasma de que la voy a quedar en cualquier momento, lo tengo. En mi vida, la parca me ha dado varias vueltas pero nunca me quiso llevar y no tengo ningún interés en que me lleve esa atorranta”, bromeó. Para rápidamente reflexionar profundamente: “Es tan hermosa la vida, que al llegar al final quisiera decirle que a pesar de los dolores, de las caídas, por favor, sirva otra vuelta. Lo importante en la vida no es triunfar, lo importante es volver a empezar cada vez que uno se cae. Por eso, nada de flojedades, ni automimosearse, ni tenerse lástima. Al mal tiempo buena cara y ¡vamo’ arriba!”

Además, Mujica fue muy duro con el panorama político actual. Apuntó directamente al norte cuando dijo: “Trump es para llorar. La democracia queda mal, porque cuando elige un coso de esos, estamos fritos. Si jugábamos por sorteo capaz embocábamos uno mejor, de carambola”. Y añadió: “Estamos fritos, no hay gente que mire geopolíticamente”.

En la misma línea, consideró que una pandemia como esta y la crisis que conlleva, puede llevar a una “epidemia de nacionalismo” y “el nacionalismo extremo es terrible en el manejo de las grandes potencias, porque siempre es a costillas de los débiles”. Afirmó que es necesario que se tomen decisiones de carácter global, principalmente en la defensa del medioambiente. “No hay crisis ecológica, hay previamente una crisis de decisión política”, lanzó.

Por otra parte, se refirió al temible avance de la tecnología: “La ciencia contemporánea está condenando eso que llamamos libertad. Si por libertad entiendes seguir tus deseos y tus inclinaciones, la libertad existe. Si por libertad entiendes que tú puedes crear tus deseos y tus inclinaciones, la libertad no existe. Entonces, este mundo tecnológico y de avance científico es pavoroso. Nos dejó sin religión, sin alma, sin espíritu”.

“Estamos en una época muy consumista. Vamos a sentir el peso de la crisis económica y eso va a caer sobre nuestras expectativas subliminales y va a producir mucho inconformismo. Me parece que la presencia de China va a seguir creciendo en el mundo, nos guste o no nos guste. Los países asiáticos cada vez van a pesar más y cada vez va a pesar menos Europa, que está vieja. Hay cambios en todas las relaciones de poder del mundo”, afirmó el Pepe.

Asimismo, Mujica expresó que cada vez más existe una interdependencia entre todo el mundo: “Los pobres de África, no son de África, son de la humanidad. Tendríamos que pensar por todo el planeta y tomar medidas por todo el planeta. Estamos inventando pavadas para acumular y no atendemos necesidades básicas”.

Al ser consultado por Leiva sobre cómo ve el gobierno Argentino, Mujica hizo un chiste con el aislamiento y con que no puede ver mucho porque no sale de su casa. Pero luego indicó: “Alberto Fernández me parece que va bien. Va a generar bronca porque hay mucha gente paralizada. Da la impresión de que es una persona moderada, que quiere encontrar salidas. No es fácil. La historia no la cambian los líderes, los líderes sin una fila india no joden a nadie. La clave no es Fernández, la clave es el respaldo colectivo, social. Eso es lo que define. Eso es lo más complicado de sostener en el tiempo”.

Para finalizar, envió un mensaje de cariño al pueblo argentino y a todas las personas: “Tú no puedes arreglar el mundo, pero puedes lograr que la locura de este mundo no te arrastre. Tratá de tener tiempo para cultivar tus afectos, trabajá para vivir, para tener lo necesario, lo imprescindible, pero dejale tiempo a la carta de tus afectos, que es lo único que te vas a llevar. No podés cambiar el mundo, pero podés manejar tu vida. Hay una independencia que está acá (en la cabeza) y esa no te la puede robar ningún gobierno”.