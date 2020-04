Murió tras rechazar un respirador para que se lo den «a un paciente más joven»

Suzanne Hoylaerts era de Bélgica y tenía 90 años. A pesar de cumplir con el aislamiento y las medidas de seguridad, se contagió de coronavirus. Cuando estaba internada, los médicos le iban a poner un respirador por las complicaciones que estaba sufriendo, pero tuvo un gesto de grandeza y lo rechazó. Pidió que se lo dieran a alguien más jóven. «Yo no quiero utilizar un respirador artificial. Guárdenlo para los pacientes más jóvenes. Yo ya tuve una buena vida», dijo a los médicos. Actualmente, Bélgica es uno de los países más afectados por la pandemia. Tiene casi 900 muertes y 14.000 contagios. Suzanne fue internada el pasado 20 de marzo. Con el correr de los días su salud empezó a deteriorarse hasta que necesitó asistencia para poder respirar, el mismo cuadro que afrontan muchos pacientes en estado crítico. Pero ella rechazó la ayuda. Debido a la gran cantidad de casos, los países más golpeados han visto sus sistemas sanitarios totalmente colapsados. Las camas de los hospitales y los insumos escasean. Por esto, el 22 de marzo, cuando Hoylaerts necesitó de un respirador no lo quiso y pidió que se lo dieran a alguien más joven. La familia está devastada por la pérdida ya que no pudieron despedirse. Además, aseguran que ella siempre cumplió con todos los cuidados y no saben cómo contrajo el virus.