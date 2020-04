Wimbledon, cancelado por el coronavirus: el Grand Slam no se jugará después de 75 años

Después de 75 ediciones jugadas de manera consecutiva, hoy se confirmó la cancelación del tradicional torneo de tenis de Wimbledon debido a la pandemia de coronavirus que azota a todo el mundo.

La organización de Wimbledon confirmó hoy la noticia luego de evaluar la cancelación durante varias semanas. El torneo debía jugarse a partir del 29 de junio pero se entiende que las condiciones en Londres no estarán dadas para jugar el Grand Slam dentro de tres meses.

En el comunicado oficial se anuncia que el torneo no será aplazado y que directamente se volverá a jugar el 29 de junio de 2021. La posibilidad de hacerlo en otro momento del año no fue considerada posible debido a que el césped no estaría en buenas condiciones por el clima londinense.

La última vez que Wimbledon se había suspendido había sido por la Segunda Guerra mundial acontecida entre 1939 y 1945.

"Lo más importante en nuestra mente ha sido la salud y la seguridad de todos los que se unen para hacer que Wimbledon suceda: el público en el Reino Unido y los visitantes de todo el mundo, nuestros jugadores, invitados, miembros, personal, voluntarios, socios, contratistas y residentes locales, así como nuestra responsabilidad más amplia ante los esfuerzos de la sociedad para abordar este desafío global a nuestra forma de vida", dice el comunicado oficial.

"Estas consideraciones están particularmente relacionadas con las preocupaciones provocadas por las reuniones masivas y la presión sobre los servicios médicos y de emergencia, así como las restricciones de movimiento y viaje tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. Con la probabilidad de que las medidas del Gobierno continúen durante muchos meses, es nuestra opinión que debemos actuar de manera responsable", agrega el escrito oficial.

"Luego de una serie de deliberaciones detalladas sobre todo lo anterior, el Comité de Administración considera que la cancelación de The Championships es la mejor decisión en interés de la salud pública, y que es capaz de brindar seguridad al tomar esta decisión ahora, en lugar de en varias semanas, es importante para todos los involucrados en el tenis y los campeonatos. Los miembros del público que pagaron los boletos en la boleta pública de Wimbledon para el Campeonato de este año recibirán un reembolso de sus boletos y se les ofrecerá la oportunidad de comprar boletos para el mismo día y la cancha para The Championships 2021", agrega con respecto al público que ya tenía entradas para el tradicional certamen.