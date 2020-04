Comunicacion con una cañaseña que vive en España.

Laura hace 20 años que vive en Barcelona con su marido y su hija, su familia directa reside en Villa Cañas, su madre y sus sobrinos. Y nos cuenta sus vivencias con esta pandemia:

"Nosotros estamos muy bien, aislados, adentro de casa. Que es lo que pasó no te puedo decir, mi idea es que España e Italia son países con muchísimo turismo, la sanidad española es muy buena, a lo mejor no se llegó a tiempo, no se tomaron medidas cuando correspondía.

En Europa en general paso que no se han tomado las medidas a tiempo y tampoco éramos consientes, yo trabaje hasta el 11 de marzo, sabiendo todo esto, el día 12 fue cuando el gobierno dio el ultimátum para quedarnos en casa, en mi familia y grupo de conocidos lo acatamos enseguida.

Donde más afectó en España, las dos comunidades autónomas con más afluencia de turismo que son Madrid y Cataluña.

Los bares y restaurantes están cerrados, los hoteles están bloqueados para recibir turismo, la ciudad de Barcelona está totalmente desierta. Yo vivo en una zona turística y no pasa un alma.

Yo no salgo pero mi hija que es enfermera de urgencias del Hospital Sant Pau, ella tiene que ir todos los días, y está bien, pero es mi miedo. Acá son duras las medidas.

Desde hace 5 días la curva de contagio empieza a bajar muy despacito, eso muestran los medios, se hace un informe diario, a las 11 de la mañana, la mejor noticia es que se ha duplicado el número de personas que han superado el coronavirus a la cantidad de muertos, porque hubo momentos que estaba bastante igualado y va bajando la cantidad de contagios, pero muy lento.

Quiero hacerte una salvedad respecto a la gente que se ha infectado y muerto, el 80% es gente de 70 años o más, ancianos que vivían en residencias de ancianos o solos.

Lo que a mí me da pánico, porque mi hija está en primera línea, es la cantidad de gente de la sanidad que se ha infectado, muertos entre médicos y enfermeras hay 6.

Hace 3 semanas que estamos en aislamiento sanitario. En casa vivimos 3, mi hija, mi marido y yo. Salgo a las 7 de la mañana a pasear la perra, respeto las medidas que no me puedo mover más de 50 mts. de la puerta de mi casa, cuando vuelvo preparé una solución de alcohol en gel, dejo los zapatos le pongo a la campera que use para salir, lavo todos los días todo, la ropa de mi hija no te puedo explicar, ella llega a la mañana, pone toda la ropa en un cesto que preparamos en la entrada de casa, se ducha, se lava la cabeza y se va a dormir, porque ella hace horario nocturno de 21 hs a las 7 de la mañana, nosotros no entramos a su habitación, tiene su sillón que nosotros no usamos, esta todo el día con las mascarillas oficiales dentro de casa, que no la abrazamos ni le damos un beso hace tres semanas, en la mesa ella se sienta en una punta y nosotros dos en la otra, manteniendo la distancia, ella tiene su plato, sus cubiertos, le hicieron un test, deberían hacerles más. Se compraron unos test que eran deficientes, tenía un 30% de fiabilidad, los tests que se necesitan deben tener entre un 80 a 90% de fiabilidad"