La Guerra de Malvinas en primera persona.

FM Sonic se comunicó con José Luis Andino, ex combatiente en Malvinas:

“El 19 de marzo de 1981 me incorporo al servicio militar, tenía 19 años recién cumplidos.

Estuve en el COMANDO DE LA DÉCIMA BRIGADA DE INFANTERÍA MECANIZADA "Teniente Coronel NICOLÁS LEVALLE" estaba ubicada en la lo localidad de LA PLATA capital de la Provincia de Buenos Aires. La instrucción la hicimos en San Miguel del Monte (Bs As)

El 2 DE abril de 1982 recuperamos Malvinas y el día 16 de ese mismo mes estábamos viajando para las Islas haciendo una escala en Río Gallegos, se pasó la noche allí y al otro día partimos para Malvinas. Estuve en el cuartel de los ingleses llamado cuartel de los ROYAL MARINES o. MOODY BROOKS .







Malvinas en un lugar bastante inhóspito, mucho viento, mucho frío, las noches son muy largas, más en la época que nosotros fuimos.

El cuartel donde estábamos nosotros fue uno de los más bombardeados, tanto por la Fuerza Naval y luego por la Artillería.

Luego de haber recorrido la zona para poder ubicarnos, el 1° de mayo, cuando atacan los ingleses, estábamos en el Puerto descargando barcos que traían insumos y alimentos, la primer bomba fue terrible, al no conocer los sonidos daba mucho miedo, fue muy difícil soportar los primeros días de bombardeos, si bien no veíamos nada, era de noche, las 4:20 de la mañana, lo único que se escucha era el bombardeo de la parte Naval y los aviones que pasaban rasantes.

Estábamos muy expuestos, la primera bomba fue donde estábamos descargando y tembló todo el puerto, fue una suerte que no pegaran en los tanques de combustibles de los helicópteros que estábamos cargando.

Estuve toda la guerra, termina el 14 de junio y el 16 nos traen para Puerto Madryn.

Cuando estuve prisionero tuve contacto con los ingleses, al principio era medio duro de parte de ellos pero correctos. No transmitían miedo para nada, eran bastante respetuosos.

El día 11 de junio cuando bombardean el cuartel, nosotros tenemos 3 bajas, uno de ellos era Carlos Mosto, quien muere en mis brazos.

Ya estando prisionero nos llevan a Puerto Argentino, a un hangar completo de mercadería, que no nos llegaba a nosotros, el principal problema que tuvimos fue la parte logística, el territorio de Malvinas no permitía el traslado a no ser aéreo y los helicópteros nuestros eran bastante obsoletos para llevar a 100 km la mercadería.

El viernes 18 de junio desde Puerto Madryn nos llevan a Campo de Mayo, de donde no nos permitían salir, hasta que nos llevan a La Plata y el dia 21 nos otorgan la licencia.

Cuando llego a mi casa en Burzaco, llamo con el TE de un vecino a mi madre, ella no entendía nada, de donde llamaba, al otro día se llegó a mi casa y allí nos pudimos abrazar.

Los primeros 3 años fueron muy difícil y complicados para nosotros, ir a buscar trabajo y que nos cerraran la puerta en la cara, sin el respaldo de nadie, ni de los militares ni de la democracia. Eso hizo que empezáramos a mirar para dentro de nosotros mismos y comenzamos a armar los Centros de Veteranos de Guerra. Allí se empezó a hacer los reclamos sobre nuestros derechos y lo que necesitábamos, trabajo, vivienda, estudios. Con 21 años tuvimos que aprender sobre la marcha.

Lo único que pretendíamos era la reenvidicacion de nuestros derechos y de los derechos que dieron la vida por nosotros.Logramos que nos dieran una pensión, una obra social.

Un saludo a todos los veteranos de guerra del país, un abrazo grande".

Novedades del Sur/ Oscar A. Canavese

Informe José Juárez. Agradecimiento a Martin Irrazabal (Productor de C5N y Canal 13)