Provincia ajusta plataforma para Educación Virtual

La cuarentena como consecuencia de la pandemia del Covid-19 se extenderá en todo el país hasta después de la Semana Santa, y se estima que entonces -si no se complica la evolución de contagios- se restablecerán algunas actividades, aunque ya se sabe que entre ellas no estarán las escuelas. Al respecto, el director regional de Educación, Sebastián Roma, ratificó que "por razones de fuerza mayor se interrumpió el dictado presencial de clases, pero no el ciclo lectivo, y bajo lineamientos del Ministerio de Educación provincial nos estamos adaptando a un nuevo escenario, ya que en una escuela vertebrada sobre la presencialidad, ahora hay que diseñar un dispositivo virtual para los próximos tiempos".



"El Ministerio ya cuenta con una plataforma virtual a la que pueden ingresar directivos, docentes y alumnos de los distintos niveles, desde el inicial hasta el superior, donde se dispone de material específico para descargar, trabajar e interactuar. Y recientemente el gobernador Omar Perotti estableció un acuerdo con la compañía Google para acceder a una serie de herramientas que facilitará aulas virtuales a los docentes para poder trabajar", destacó el funcionario.

Desde ya, Roma es consciente de que no todos los estudiantes tienen equipos informáticos y conectividad a Internet, y adelantó que para contemplar estas situaciones "están llegando cuadernillos desde Nación y Provincia para que puedan trabajar desde sus hogares y mantener el vínculo con la escuela". Y reveló que "los padres nos transmiten todos los días sus miedos por el futuro de los chicos en medio de la incertidumbre, pero a todos les pedimos tranquilidad y paciencia, y les garantizamos que no se busca perjudicar a nadie, sino que lo importante es sostener y afirmar el vínculo pedagógico".

Además, el ex subsecretario de Educación municipal auguró que cuando el aislamiento generalizado finalice a mediados del mes entrante, todas aquellas actividades que impliquen una gran concentración de personas, como sucede en la escuela, van a demorar un poco más en normalizarse. "Seguramente tendremos que prolongar las actividades escolares con estos formatos extraordinarios, y si bien no hubiéramos querido hacerlo así, también debemos tomarlo como una preparación para nuevos escenarios cada día más cercanos, como los entornos virtuales en el ámbito educativo". No obstante, aclaró que "no queremos resignar el vínculo estrecho entre docentes y alumnos que es constitutivo del sistema tradicional, y los propios padres nos lo hacen saber pidiendo que las maestras envíen audios a los chicos para conservar ese vínculo humano en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje". "Todos estamos aceptando el desafío y ofreciendo cada uno lo mejor de sí para llevarlo a la práctica en las mejores condiciones; desde la Región VII estamos dispuestos a acompañar en la implementación de este proceso brindando las herramientas que sean necesarias para su consolidación", aseguró.

"Siempre que suceden acontecimientos sobresalientes la escuela tiene que aprovechar para sintetizar un mensaje a los alumnos, como hoy con esta pandemia, entendiendo que el cuidado de cada uno es una manera de cuidar al otro, y así redescubrir la importancia del otro en las relaciones sociales. En esta etapa en que todos debemos mantener distancias, es oportuno revalorizar los lazos afectivos como contraposición al individualismo y el 'sálvese quien puede', que no nos ayudan en nada para salir de esta crisis planetaria", reflexionó el delegado regional de la ministra de Educación, Adriana Cantero.

Por otra parte, destacó que "en estas primeras semanas se reorganizaron los servicios de comedor y copa de leche, dando lugar a la preparación de viandas que se retiran en las escuelas. Y en los próximos días se van a reforzar más aún porque en muchos casos es necesario proveer alimentación al conjunto de la familia, sobre todo cuando se trata de trabajadores informales que hoy no pueden procurarse el sustento diario", detalló Sebastián Roma.

Por: Juan Franco