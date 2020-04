El presidente del Centro Comercial es el venadense con dengue, y decidió compartir su experiencia

“Me detectaron dengue y me parece importante poder transmitir la experiencia, porque es algo que se ve como más propio de las provincias del norte, pero mi actividad agropecuaria me ha dejado expuesto y entiendo que contraje la enfermedad en ese contexto”, relató sin dramatismo Pablo Rivelli, que ayer se convirtió en el primer caso de dengue registrado en la ciudad en este año. Su estado de salud es bueno, ya superó la etapa más riesgosa y ahora debe continuar con controles.

“Hace diez días tuve síntomas, consulté al médico y por más que era un cuadro leve, se activó el protocolo de cuidados, con fumigación en la zona donde vivo y constatando que no haya otras personas con fiebre. Yo recomiendo enseguida consultar al médico que es lo mejor que podemos hacer”, indicó Rivelli en diálogo con Ver TV.

El presidente del Centro Comercial decidió compartir su experiencia porque “yo no sigo mucho las redes sociales, pero sí lo hacen mi familia y mis amigos, y me hacen llegar cosas que verdaderamente asustan. Me pongo en el lugar de personas que tienen 37 grados de fiebre y no lo dicen por miedo a que los señalen en la calle. Por eso en esta locura de la pandemia, el consejo es que consulten ante cualquier síntoma que tengan”.

La pandemia de Covid-19 dejó en evidencia que “a veces parece que se termina acusando a una persona que contrae una enfermedad, y esto no es voluntario porque nadie quiere enfermarse. Por eso pido no señalar a quien está padeciendo una situación, sino que hay que informarse”, recomendó con buen criterio.

Caso autóctono

Con respecto a su estado de salud, relató: “Yo tuve el dengue pero el período de incubación de la enfermedad ya pasó, y si me pica un mosquito hoy y luego a otra persona, no pasa nada. No es que uno queda infectado de por vida ni tampoco me da inmunidad en el futuro”.

También informó que seguramente contrajo el dengue en nuestra región: “El lugar más alejado en el que estuve fueron unas horas en Expoagro (en San Nicolás) en un día de mucha lluvia. Después estuve siempre en la zona de Venado Tuerto, a no más de 15 o 20 kilómetros de distancia. Pero me muevo todo el tiempo, entonces no puedo decir un lugar específico. Por eso esto se cataloga como un caso autóctono, porque no me moví lejos”, precisó.

A modo informativo, Rivelli indicó: “Los síntomas que yo tuve fueron dolor de cuerpo, como una gripe aguda, con dolor abdominal y una fiebre muy baja. El dolor muscular y de cabeza suelen ser síntomas muy habituales. Lo fundamental es llamar al médico y sacarse las dudas”, completó.