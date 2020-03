Extraña muerte de un joven en Santa Isabel.

"Siendo las 15 hs. aproximadamente recibo una comunicación telefónica de Bomberos Voluntarios dándome aviso de la existencia de un paciente que había ovitado en su domicilio. Me dirijo hacia el domicilio de este paciente (Barrio Belgrano) y al llegar me encuentro con un masculino joven (de aproximadamente 30 años) fallecido, se encontraba en decúbito lateral derecho en su habitación. Constato el deceso del paciente y sin movilizarlo determino que no había evidencia de lesiones de ningún tipo. Procedo a comunicarme con las fuerzas policiales que llegan rápidamente y manifiesto la necesidad de convocar a la policía científica ya que era un deceso dudoso por tratarse de un paciente joven. Una vez que la policía llega, acordona el lugar y empieza con sus diligencias, me retiro." Mencionó el Dr. Para Novedades del Sur.



