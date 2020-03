Llegaron al país 121 médicos repatriados de Europa que ayudarán en la lucha contra el coronavirus

Juan Verbauwede, Luciano Castro, María Echeverría, Ernestina Angarola y Yael Zin fueron los médicos encargados de hablar en conferencia de prensa en representación de los 121 médicos que acaban de arribar al país repatriados de distintas partes de Europa, principalmente desde España. Esto fue posible gracias a la gestión de la Cancillería argentina, las distintas representaciones diplomáticas en los países europeos en donde se encontraban los médicos y la colaboración y el respaldo del empresario argentino Eduardo Eurnekián, presidente de Corporación América.

Eurnekián, quién es también el presidente de Aeropuertos Argentina 2000 gestionó el vuelo chárter que llevó al grueso de los médicos desde Barcelona, España hasta Zúrich, Suiza, para que puedan abordar la última parte del viaje hasta Buenos Aires.







Estos profesionales de la salud que se encontraban perfeccionándose o trabajando en el Viejo Continente sintieron la necesidad de retornar al país para poder ayudar en la lucha contra el coronavirus, pandemia que mantiene en vilo al mundo entero y ha paralizado una gran cantidad de países, naciones y territorios con cuarentenas y aislamientos nunca antes vistos ni vividos. Así fue como se autoconvocaron a través de redes sociales y ya son más de 320 médicos que quieren poner sus conocimientos y trabajo a disposición de la Argentina.





En Zurich, el encargado de recibirlos y alojarlos en el tránsito entre Barcelona y Buenos Aires fue el embajador Luis María Kreckler, ex representante de nuestro país en Suiza, actualmente destinado a China.

121 de ellos acaban de arribar a nuestro país para, en primera medida cumplir con 14 días de cuarentena dado a que vienen de países de alto riesgo y con una gran cantidad de números de casos de COVID-19, enfermedad causada por el virus Sars-CoV-2. En segunda medida se incorporarán a distintas instituciones de la sanidad para combatir la pandemia que suma 820 contagiados en la Argentina según el último parte del Ministerio de Salud.



En conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Terminal C del Aeropuerto de Ezieza y recién aterrizada, la médica Yael Zin precisó: “A través de las redes sociales empezamos a conseguir nombres de gente que estaba en nuestra misma situación, médicos y otros profesionales de la salud, desde enfermeros a kinesiólogos respiratorios, que ahora son todos esenciales sobre todo para este momento, y terminamos consiguiendo unas 300 personas en diferentes del mundo, y ahí mandamos estas listas a consulados, a embajadas contando nuestras ganas de volver”.



“Esto nos salió desde lo más profundo, teníamos ganas de volver y de poder ayudar, simplemente nos organizamos para ver cuanta gente había y sucedió esto, estamos bastante contentos”, agregó Yael.





Allí este grupo de profesionales se enteraron que el gobierno de Suiza estaba intentando hacer un vuelo para repatriar ciudadanos suizos que se encuentran actualmente en la Argentina y mediante la gestión de los embajadores, consulado, y la Cancillería se gestionó el operativo de retorno.

El punto de reunión donde se juntaron fue en Suiza. La mayoría de ellos se encontraba en Barcelona y allí fue donde el sector privado aportó una gran ayuda: el empresario argentino Eurnekián, dueño de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000, gestionó el vuelo chárter que llevó al grueso de los médicos hasta Zúrich. Gracias a esta conexión logística ellos se pudieron subir junto a sus colegas en el vuelo que finalmente los trajo a todos desde la ciudad suiza hasta Buenos Aires.





“Teníamos muchas expectativas con volver, hacer la cuarentena para ponernos a disposición de la sanidad para ayudar”, expresó a los medios Luciano Castro, uno de los 5 médicos que habló. Por su parte María Echeverría manifestó: “La expansión (del virus) en Europa se debió a que lamentablemente creemos y consideramos que las decisiones políticas se tomaron tarde, a diferencia de lo que está sucediendo actualmente en la Argentina, las decisiones que tomó el presidente fueron rápidas y creemos que eso puede ser un factor que ayude a que la curva de la que tanto hablamos no ascienda, eso es fundamental, al igual que es es súper importante cumplir la cuarentena”.

“Estamos bastante orgullosos y felices por cómo se tomaron las conductas y medidas desde muy temprano, nosotros estuvimos haciendo la cuarentena allá y sabemos que estas medidas son algo pesado y difícil de implementar, yo formo parte del Hospital Italiano de Buenos Aires, están reestructurando todo el sistema, esto requiere tiempo, y nos encontramos con que en cuestión de días tuvimos que reestructurar todo el sistema, al cual espero poder ayudar luego de obviamente cumplir la cuarentena”, expresó Yael Zin.

“Tenemos muchos mensajes: principalmente cumplir la cuarentena. Queríamos volver para ayudar pero sabemos que la situación no va a ser fácil, pero si estamos todos unidos en esto lo vamos a lograr, pero necesitamos compromiso nuestro, el compromiso de todos”, concluyó Zin.

Entre los profesionales repatriados, que en su mayoría son jóvenes, se encontraba también el médico y científico Fernando Althabe, especialista en epidemiología, que estaba contratado por la OMS, y que pidió finalizar su período de trabajo para el organismo en la Argentina.