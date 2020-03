El llamado más divertido de Mirko: le hizo un pedido al Presidente y obtuvo la respuesta más esperada

Desde que Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases, Marley estuvo compartiendo con todos sus seguidores el día a día de Mirko, que ya no puede ir al jardín y pasa sus días adentro de casa para protegerse del coronavirus.

Y, esta vez, no fue la excepción cuando sorprendió con un video en el que el pequeño llama al Presidente de la Nación para hacerle un pedido particular al político.

“Mirko llama al Presidente. Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije: ‘pregúntale al Preaidente si te deja’ y ahí fue a llamarlo. No sé si el Presidente le dijo que si o que no!”, expresó el conductor en su cuenta de Instagram donde subió un divertido video del niño.

En la filmación se puede menor a Mirko cuando llama de manera ficticia a Alberto Fernández y le pregunta si puede comer más de un chocolate en el día. Siempre istriónico, el niño mantiene una divertida charla en el que muestra también cómo ya puede mantener una conversación.

A medida que avanzaron las horas, el video obtuvo más de miles de reproducciones y comentarios de los usuarios que anhelaban que el niño tuviera una respuesta concretar del primer mandatario.

Y este domingo, cerca del mediodía, Alberto Fernández quien decidió contestar el pedido del niño. “Hola Mirko!!! Decile a Marley que te autorizo a comer hasta tres patillas de menta y dos chocolates porque día. A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos”, dijo el mandatario mediante su cuenta de Twitter.





La respuesta de Alberto Fernández a Mirko



Horas antes y al cumplirse dos años de la ceremonia de bautismo de Mirko en Estados Unidos, su padre detalló parte de la intimidad de aquel momento que, hasta aquí, se desconocía.

“Nosotros bautizamos a Mirko en un viaje de Por el mundo en Nueva York, ni siquiera fue planificado”. Y detalló el motivo del apuro: “Yo estaba con Susana Giménez, que es la madrina haciendo el programa allá y nos enteramos que Coco Fernández –gerente de Producción de El Trece-, que es el padrino, estaba justo ahí, de casualidad. Entonces dijimos de bautizarlo. Tenía a los dos padrinos en el mismo lugar, así que propuse buscar una Iglesia, así que hicimos eso”.



“Me acuerdo que hubo que pagar y no fue tan barato… la cifra exacta no la recuerdo, pero fueron como mil dólares -20.450 pesos teniendo en cuenta que en aquel entonces la moneda estadounidense cotizaba 20,45-. ¡Una locura! Ahora, esas cosas deberían ser gratis, ¿por qué te cobran?”, resaltó.

Más allá de la queja, recuerda el episodio de llevar adelante uno de los actos más importantes para los católicos con mucha emoción y felicidad. Si bien faltó parte de la familia y no lo pudo llevar adelante en su país, cumplir con ese deseo en La Gran Manzana lo llenó de gratitud.