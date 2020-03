Confirmaron que el empresario que murió ayer en Chaco tenía coronavirus: es la novena víctima en la Argentina

Ayer al mediodía, en la provincia de Chaco, se había comunicado la muerte de un paciente que presentaba todos los síntomas del coronavirus. Se trató de Rubén Bercovich, empresario chaqueño de 59 años, quien había regresado de Estados Unidos el 9 de marzo pasado tras haber permanecido en ese país durante 15 días. Tras el resultado final del hisopado que le habían realizado el viernes 19 de marzo, las autoridades médicas confirmaron que Bercovich murió por coronavirus.

Según pudo reconstruir este medio, el padre de tres hijos -dueño de una reconocida compañía en la provincia- había manifestado hace algunos días un cuadro febril que llevó a que un médico le realizara el hisopado correspondiente en su domicilio y continuara con el protocolo establecido para constatar si había contraído o no el COVID-19.

“Tras aquel episodio se quedó en su domicilio. Eso fue el viernes. Ayer por la mañana me solicitaron una cama de aislamiento para un caso de alta sospecha de coronavirus. Ingresó al sanatorio a las 13.05 en un estado muy malo, confuso, con una hipoxemia refractaria, con 39 grados de fiebre, dificultad respiratoria, utilización de músculos accesorios, sin secreciones y mucha tos”, explicó Adrián Bravo, jefe de Terapia del Sanatorio Femechaco, a Infobae.

“Se decidió la intubación y ventilación mecánica. Estuvo inestable, persistía su hipoxemia refractaria y prácticamente a los 25 o 30 minutos de ingresar al sanatorio hizo un paro cardíaco respiratorio. Se lo intentó reanimar durante más de una hora y el paciente falleció a las 15.30 del miércoles”, agregó Bravo.



Es la cuarta muerte que se confirma en la provincia norteña por el COVID-19. El primero fue el ingeniero César Cotichelli, padre de cuatro hijas, quien había regresado a Resistencia el 24 de febrero y comenzado con los síntomas durante los primeros días de marzo. El hombre de 61 años viajó en familia a Europa y falleció durante el mediodía del 13 de marzo.

El segundo deceso ocurrió el martes al mediodía. La muerte de Guido Ariel Benvenutti, abogado de 53 años y ex juez de Paz, provino de un contagio directo que el hombre había tenido con una mujer que llegó de España y había dado positivo por coronavirus. En tanto, ayer a la mañana, falleció una mujer de 73 años, que tenía como comorbilidades diabetes, hipertensión y obesidad. Se encontraba internada desde el 19 de marzo y el martes 24 se le había confirmado la enfermedad.

Noticia en desarrollo