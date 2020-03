COVID-19: Medidas económicas para paliar los efectos de la pandemia

~Se otorgarán por única vez en abril $ 10.000 para trabajadores de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso. Podría repetirse en mayo si el aislamiento continúa.

~Podrán anotarse para percibirlo los trabajadores no formales y los monotributistas de categorías A y B. Se analizará la totalidad del grupo familiar, para definir su asignación.

~La inscripción será muy fácil a través de la Web de ANSES, que en los primeros días de abril pondrá a disposición el formulario para solicitarlo.

~Si tienen cuenta bancaria a su nombre, se podrán cargar los datos para la transferencia. Si no, se les indicará dónde y cuándo percibirán el haber.

~Es totalmente compatible con la AUH y AUE, de manera que pueden gestionarlo sin ningún inconveniente.

Beneficiarios de AUH y Embarazo, y Jubilados/as y pensionados/as:

~Bono extraordinario para perceptores de AUH/AUE: En abril se pagará por única vez un bono extraordinario de hasta $3.000 por cada hijo o hija.

~Bono extraordinario para jubilados y pensionados: para aquellos que cobren un sólo haber, hasta alcanzar los $18.892 incluido el bono.

~Condonación de cuota para créditos ANSES: Durante los meses de abril y mayo quienes hayan solicitado un Crédito ANSES no pagarán la cuota, del mismo modo que sucedió en los meses de enero, febrero y marzo.

~Trabajadores formales en situación crítica

~Programa de RECUPERACION PRODUCTIVA (REPRO): El objetivo es sostener el ingreso de las y los trabajadores de los sectores productivos afectados por la emergencia. Mediante el REPRO, el Estado nacional se hace cargo de complementar una parte del salario mensual de las y los trabajadores de empresas cuyos ingresos por ventas se ven disminuidos. De esta manera se protege el empleo formal de los sectores de la economía, atendiendo a cuidar el ingreso de las y los trabajadores y, al mismo tiempo, alivianando el costo operativo de las empresas que en el marco de la crisis podrían sufrir caídas significativas en sus niveles de rentabilidad.

~Seguro de Desempleo: El Seguro de Desempleo brinda a los trabajadores asalariados registrados despedidos sin justa causa un pago mensual, asignaciones familiares y cobertura médica mientras dure la situación de desempleo.

~Eximición del pago de las Contribuciones Patronales a la seguridad social: Se prevé una reducción de las contribuciones para los sectores que han tenido una interrupción total o han sido afectados severamente por la emergencia sanitaria.

~Suspensiones por fuerza mayor: Este mecanismo permite preservar la relación laboral durante la crisis y que los trabajadores perciban una asignación no remunerativa de un porcentaje determinado del salario de bolsillo.



~Infraestructura, educación, turismo y vivienda

~Se aumenta 40% la partida presupuestaria para gastos de capital destinando $100.000 millones a obras de infraestructura, educación y turismo.

~El Ministerio de Vivienda relanza el Plan Procrear para impulsar el sector de la construcción y hacer posible la compra o refacción de hogares.

Precios

~Se establecen precios máximos por 30 días (prorrogables) para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos. Esos precios máximos se establecieron el 6 de marzo.

~Los consumidores pueden conocer cuánto pagar por cada producto a través de un listado que estará disponible en los próximos días en la página web de Precios Claros (www.preciosclaros.gob.ar). Podrán denunciar incumplimientos en Defensa del Consumidor: 0800-666-1518, por correo electrónico a [email protected] o por Twitter @DNDConsumidor

~Se incrementan las tareas de inspección con la incorporación de verificadores de diferentes dependencias públicas y a través de convenios con los municipios.

~Se solicita a las industrias productoras de alimentos, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos, equipamiento e implementos médicos que aumenten su producción para afrontar el crecimiento de la demanda.



Créditos para garantizar la producción

~Se lanzan una serie de líneas de créditos blandos por unos $350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura: una línea por $320.000 millones que permitirá proveer capital de trabajo a las empresas a tasas preferenciales por un plazo de 180 días con tasa de interés será 26% anual; $25.000 millones en créditos del Banco de la Nación Argentina a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos; $8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de teletrabajo y $2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en los parques industriales, con recursos del Ministerio de Desarrollo Productivo.

~Se renueva el programa Ahora 12 por un plazo de seis meses. Expansión hacia compra on-line de productos nacionales, con énfasis en PYMES.



Medidas Comex

~Se requerirá autorización previa para la exportación de insumos y equipamiento médico que el país necesita para afrontar la pandemia.

Producción de Insumos Médicos

~Programa de desarrollo y crecimiento de equipamiento médico, kits, insumos, juntos al CONICET, MinCYT, MDP, MECON y Ministerio de Salud para estimular la innovación y el crecimiento de la producción.

Se acelerar el pago a reintegros a la exportación para las firmas industriales.