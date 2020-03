Jefatura de Policía de la Unidad Regional VIII

En la tarde noche de la víspera personal de la Unidad Regional VIII llevaron a cabo más de 40 demoras de personas por no cumplir con el Decreto Nacional de cuarentena total, los mismos no pudieron justificar

su circulación en las calles, Venado Tuerto: (20), Firmat (2), Hughes (6), Melincue (13).

La fiscalía dispuso la notificación de todos los demorados por infracción al Art. 205 del Código Penal (Violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia e Infracción al Art. 239 del C. P. (Desobediencia).

En Venado Tuerto los demorados fueron alojados en las instalaciones del CEF en el marco del aislamiento social obligatorio custodiados por personal policial.