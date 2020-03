Jefe policial anunció endurecimiento en los controles:

El jefe de la Regional VIII de la Policía, Ariel Zancocchia advirtió que incrementarán los controles y se les va a formar causa a aquellas personas que no cumplan con el decreto de la Presidencia de la Nación Nro. 297/2020 que dispone el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además adelantó que se secuestraran los automóviles cuyo conductores no demuestren fehacientemente los motivos por lo que circulan.

Cabe recordar que hoy el jefe de Gabinete Municipal , Diego Milardovich, cuestionó que en el primer día de cuarentena se observó muy poca presencia policial para hacer cumplir la medida. Además criticó la total falta de coordinación entre las fuerzas provinciales y federales, reclamando una “mayor actitud” para lograr que los vecinos se queden en sus casas.



Así el jefe policial en diálogo con Radio Jota 98.3 resaltó que: “Parece que la gente no toma noción del peligro de esta pandemia y sale a las calles desoyendo el decreto presidencial”. Y anunció que a partir de hoy empiezan a coordinar el trabajo con las fuerzas federales y la Fiscalía. “Si la gente que no entiende que se le tiene que quedar en su casa se les va a formar una causa”, afirmó de manera contundente.

Seguidamente explicó: “Le estamos pidiendo a la gente que evite andar en la calle, solo puede salir para hacer un mandado en un supermercado, pero tiene que ser en uno de proximidad, y respetar la distancia con las personas de un metro y medio”. Para luego detallar que: “A los automovilistas, se les va a preguntar los motivos para circular y si no están fundados se les va a secuestrar el vehículo y se les va a hacer una causa”.

A su vez Zancocchia acotó: “A mi me gustaria estar en mi casa, pero sin embargo tenemos que estar verificando que la gente no esté en la calle. Además la gente tiene que entender que el delito no se toma vacaciones ni cuarentena y también tenemos que trabajar en eso”.