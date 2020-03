Otra fuerte denuncia de Amsafe y Sadop: "Car, tierra de nadie parte 3"

El comunicado dice lo siguiente:

CAR: TIERRA DE NADIE. Parte 3

El "Colegio" Agrotécnico Regional viola la cuarentena dictada por el Presidente .

Hemos mantenido comunicación con SADOP y nos confirman que las autoridades del colegio obligaron a trabajar a parte del personal del establecimiento en el día de hoy.

Exigimos a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto.

Exigimos al Ministerio de Educación que deje de subvencionar a esta institución donde se vulneran sistemáticamente derechos básicos y elementales.

Por otra parte, algunos periodistas nos llegó un mensaje via whatsapp que dice lo siguiente: "Buen día Periodistas. Les escribo como familiar de empleados del Agrotécnico CAR, para denunciar que no están cumpliendo la cuarentena decretada por el presidente de la Nación, los están obligando a ir a trabajar, amenazan a quienes se quejan de la situación. Nos ayudan a denunciar públicamente esto? No quiero decir quién soy para que no dejen sin trabajo a mi familia. Desde ya muchas gracias".