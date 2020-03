Coronavirus: la mujer carmelense que espera el resultado se manifestó en redes sociales

La mujer, oriunda de Carmen, a la que se le realizó el hisopado y espera por el resultado mientras continúa con la cuarentena que viene realizando desde hace algunos días, realizó esta tarde un descargo y repudió las versiones que circulan:

DESCARGO DE ESTELA EN SU FACEBOOK:

"Jamás pensé que iba a tener que salir a aclarar algo como esto, y sólo lo hago por la gente que se preocupa realmente y no para alimentar el morbo de algunos que no hacen otra cosa que mentir, difamar y utilizar el sarcasmo para contestar cuando no tienen argumentos.

Volvimos de un viaje a Europa el domingo 15 a la noche, viajamos directamente a Carmen sin tener contacto alguno en el regreso. Nos recluimos en nuestra casa para cumplir la cuarentena de 15 días que estableció el gobierno, y que consideramos estrictamente necesaria.

Ahora bien, ya desde el martes se empezó a decir que no estábamos cumpliendo el aislamiento. No mientan, por favor!!! Como pueden decir que nos vieron en el banco, en la carnicería, en la calle corriendo al gato?

Ahora escuchamos audios que destilan veneno.... Les parece que es fácil la situación en la que estamos? No me refiero a estar encerrados, me refiero a que no sabemos si estamos contagiados o no. Nadie mas que yo quisiera tener la seguridad de estar sana, porque soy paciente de riesgo (y pueden ocuparse de buscar lo que significa) pero no lo sé. Y si tengo el corona virus, quizás tenga pocas chance de sobrevivir.

Entonces escuchamos gente que miente descaradamente afirmando que estoy internada, con 40 grados de fiebre, en estado desesperante y con el corona virus confirmado. Y se jacta de pasar la noticia mas fresca y espeluznante.... Se regodean en la situación. Quizás los decepcione saber que nada de eso es cierto (por ahora).

Y no pudimos mandar un telegrama a cada casa, avisando que me iban a hacer el hisopado para que se quedaran tranquilos, avisando que era solo por precaución por mis antecedentes, y no por presentar síntomas. Disculpen... No me dió tiempo de hacer un comunicado....

Y ahora para terminar les informo que tengo las capturas de pantalla, y los audios que tan livianamente enviaron. Voy a realizar la denuncia correspondiente y tendrán que dar cuenta de su irresponsabilidad, porque si no lo saben el falso testimonio y la difamación es un delito. No hace falta que borren los audios y los mensajes, la fiscalia se hará cargo de recuperarlos.

Si tienen miedo de que contagiemos a alguien, pueden instalarse en la vereda de enfrente de mi casa (mas de dos metros), en una cómoda reposera, controlando que no salgamos, ni abramos las ventanas....

Y por supuesto gracias a la familia y a los amigos de verdad, a los que nos hacen saber que esto es algo que si Dios quiere pasará y nos hará mas fuertes"

Radio Jota FM 98.3