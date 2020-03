Sin aval provincial, Teodelina restringe el ingreso de personas a la localidad

El resto de las personas que pretenden entrar, son frenadas en el ingreso por autoridades comunales, con apoyatura de las fuerzas de seguridad. En tanto, las autoridades de Melincué anticiparon que tomarán la misma medida a partir del fin de semana: “Si no vivís, no trabajás o no sos proveedor, no podrás ingresar a nuestra localidad”, anticipan. Estas medidas no cuentan con aval del gobierno provincial.

“Como mandatario local tengo la responsabilidad de cuidar a nuestra gente, y por eso decidí cerrar las fronteras de Teodelina. Es una restricción, no un cierre total, es decir que se trata de evitar el ingreso de las personas que vienen a hacer turismo durante el fin de semana”, indicó el presidente comunal Joaquín Poleri en diálogo con Ver TV.

No obstante, aclaró que “el proveedor, el viajante, el residente de Teodelina, las ambulancias y los camiones pueden pasar con tranquilidad; pero estamos evitando a los que vienen a pescar durante el fin de semana, que vienen al balneario, a visitar a un amigo o hacer un trámite, cosas que son innecesarias”, enfatizó.

El dirigente del Frente Progresista agregó: “Hemos cerrado los ingresos y en conjunto con la policía y con bomberos, sumado a la guardia comunal, vamos rellenando en una planilla quién entra y quién sale, y en el momento se dirime si es una cuestión de urgencia que amerite el ingreso. De lo contrario se quedan afuera”.

De acuerdo con las fuentes consultadas, esta medida no está avalada por el gobierno de Santa Fe, que está a la espera de los anuncios nacionales en torno a la cuarentena. De hecho, el propio Poleri admitió que “no tuve conversaciones con autoridades provinciales para tomar esta medida, pero creo que a la brevedad se va a tomar en todos lados. El presidente de la Nación lo va a terminar decidiendo para todo el territorio. Como mandatario local me anticipo a esta jugada para cuidar a los teodelinenses”.

El presidente comunal contó que en el transcurso del día de hoy ya se limitó el ingreso a “personas que venían a hacer turismo y les dijimos que se peguen la vuelta”. Cabe señalar que Teodelina recibe regularmente muchos visitantes por el balnerario y la laguna, además de ser una localidad limítrofe con la provincia de Buenos Aires. “Esto no son vacaciones, es una cuarentena por una pandemia que azota a todo el mundo, entonces tenemos que ser responsables como sociedad, concretando las tareas que nos encomienda el gobierno. Una vez pasado esto, volvemos a la normalidad”, prometió.

La medida se tomó por tiempo ilimitado, “seguramente será hasta que se levante la restricción nacional”, estimó.

Contra los irresponsables

Consultado sobre el impacto que tienen las medidas preventivas en la localidad, Poleri afirmó: “En Teodelina la gente está cumpliendo con la cuarentena, tomó conciencia, muchos comercios cerraron y en otros se restringe el ingreso. El 70 por ciento de la población tomó conciencia de esto, pero nos queda un 30 por ciento de escépticos que no cree en esta cuestión, y para ellos tomamos esta medida”.

Por último, aclaró: “A mí me duele tomar este tipo de medidas, porque siempre trabajamos para que la gente nos visite y poder recibirla con los brazos abiertos para que disfruten de Teodelina, pero ahora hay una cuestión que nos traspasa a todos y no necesitamos a los irresponsables que se manejan como si todo fuera con normalidad”, concluyó.