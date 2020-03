Ensenada tendrá el primer hospital del país exclusivo para pacientes con coronavirus

A medida que se acelera la expansión del coronavirus que origina la enfermedad COVID-19, distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales toman distintas medidas de contención para que no haya más contagios y tratamiento de las personas ya afectadas.

Y así como China construyó en 10 días un nuevo hospital en Wuhan, ciudad epicentro del nuevo virus, otros gobiernos decidieron confinar a los actuales y futuros afectados a un centro sanitario exclusivo donde puedan ser tratados.

Esa fue la idea que tuvo Mario Secco, intendente de Ensenada, quien propuso crear un “Centro Sanitario Municipal”, iniciativa que el Concejo Deliberante local no dudó hoy en aprobar. El proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires.



“El proyecto consiste en modificar el edificio donde funcionó un hotel del Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH), para transformarlo en un moderno nosocomio de 50 camas donde se internará exclusivamente a pacientes que tengan coronavirus”, explicaron a Infobae fuentes de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Ensenada.

El hospital servirá para la internación de baja complejidad y contará con el equipamiento requerido para atender las necesidades que supone el avance de la enfermedad, el cual será suministrado por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

“Mañana estaremos recibiendo al ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, para ajustar todos los temas vinculados al funcionamiento y puesta a punto lo más rápido posible del nuevo hospital municipal que estará ubicado en Camino Almirante Brown y 78, en Ensenada, partido vecino de La Plata”, ampliaron desde la municipalidad.



Actualmente, se está ultimando el acondicionamiento del edificio. El hospital todavía no tiene fecha de apertura, pero las autoridades locales trabajan para que esté listo lo antes posible.

El intendente Secco decretó la emergencia sanitaria para reasignar fondos y con esto se logró conseguir el dinero para las mejoras edilicias y el reacondicionamiento para establecer las 50 camas de internación. De este modo, el gobierno comunal de Ensenada informó que busca dar una respuesta inmediata ante el avance de casos positivos de COVID-19.

Las fuentes provinciales confirmaron que el nuevo hospital atenderá casos de coronavirus y trabajará en coordinación con el gobierno de Axel Kicillof para ampliar la cantidad de camas en el Hospital Cestino y el Hospital El Dique, ambos ubicados también en Ensenada.

En la provincia funciona ya un Centro de Emergencia para la Pandemia Coronavirus (CEPAN Co-19) en el Hospital Rubén "Cacho" Capoletti de José C. Paz, que contará con 10 camas de terapia intensiva y otras 25 para cuidados progresivos.