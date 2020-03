Perotti pidió que la gente cumpla la cuarentena a "raja tabla"

Esta mañana en la casa de Gobierno de Santa Fe, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, dio una conferencia de prensa acerca de las precauciones a tomar por el coronavirus.



Junto a él estuvieron también el ministro de Salud, Carlos Parola, y la secretaria de Salud, Sonia Marturano.

El mandatario provincial aseguró que "la principal vacuna es el agua, el jabón y la conducta".

En este sentido, pidió que "por favor que la gente que tiene que estar en cuarentena la respete a raja tabla. Pedimos por favor que las personas que no viajaron tomen todos los recaudos para evitar ser contagiados”.

También anunció que se está trabajando para que haya un segmento por edad en comercios y reparticiones como para ordenar el aprovisionamiento de elementos y alimentos.

Por su parte, Parola señaló que "hay que ser prudentes pero no entrar en pánico. Un café recreativo tomando las distancias lógicas que estamos plateando no es peligroso. Lo que hay que evitar es ir a lugares donde hay muchas personas o no hay buena ventilación. Hoy no está contraindicado salir a caminar a un lugar abierto. Hay que tomar las precauciones razonables”.