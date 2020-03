China enviará nueva ayuda sanitaria a la Argentina para mitigar el impacto del coronavirus

En medio de la crisis mundial por la extensión del coronavirus, la Argentina recibirá una nueva ayuda de China de material sanitario destinado a detectar el virus. En paralelo, el presidente Xi Jinping envió una carta a su par Alberto Fernández donde le informó que la situación de su país registró “cambios favorables en la prevención y control” de la pandemia.

El embajador de China en Buenos Aires, Zou Xiaoli, mantuvo en los últimos días reuniones con la Cancillería argentina donde transmitió la decisión de su país de enviar 1.500 kits de reactivos para detectar el coronavirus, de los cuales 500 son donados por la propia embajada. El despacho de estos productos sanitarios se realizará mañana y su entrega ya fue coordinada con el Ministerio de Salud y el Hospital Malbrán.

Esta ayuda de China a la Argentina se sumará a las dos cámaras térmicas que donó la semana pasada la empresa china Huawei a la Dirección Nacional de Migraciones para detectar la fiebre de pasajeros que ingresan en el aeropuerto de Ezeiza. En la Cancillería explicaron a Infobae que “se están articulando nuevas donaciones” provenientes de Beijing para potenciar los mecanismos de mitigación del virus.

En rigor, la ayuda que China está extendiendo a otros países consiste en la entrega de kits de detección de virus; indumentaria de protección, barbijos o termómetros; medicamentos y capacipación en relación al control y tratamiento de la epidemia.



Hasta ahora, China envió este tipo de ayuda a Corea del Sur, Italia, Irán, Sri Lanka, Irak y Japón. Y la diplomacia china ya dijo que “la Argentina puede beneficiarse de esta modalidad de cooperación en virtud de los estrechos vínculos”.



Carta de Xi Jinping

Esta disposición de China de mantener vínculos más estrechos con la Argentina y potenciar su ayuda en estos momentos de crisis sanitaria quedó reflejada en una carta que le envió el presidente Xi Jinping a Alberto Fernández el 11 de marzo pasado.

En la misiva del presidente chino a Fernández, a la cual tuvo acceso Infobae, el jefe de Estado del país donde se inició el coronavirus expresó que “en la actualidad, gracias al esfuerzo mancomunado de toda la nación china, se han registrado cambios favorables en la situación de la prevención y el control sobre esta emergencia sanitaria pública. Tenemos la confianza, la capacidad y la seguridad de ganar esta batalla”. Hasta ahora se desconocían en detalle los avances de China en la lucha contra el coronavirus. Se sabe que hay más de 3.000 muertos aunque la información completa está estrictamente controlada por el régimen de Xi y existe una fuerte censura por parte del gobierno.

La misiva de Xi Jinping a Fernández es, en rigor, una respuesta y agradecimiento al presidente argentino, quien había enviado un mensaje de apoyo y preocupación en enero pasado cuando estalló la epidemia en el estado chino de Wuhan.

“En medio de la ardua lucha de China contra la epidemia causada por el nuevo coronavirus (COVID-19), Su Excelencia me envió una carta de solidaridad, símbolo del elevado nivel de las relaciones China-Argentina y el sincero afecto entre nuestros pueblos, por lo que quisiera expresarle, en nombre del Gobierno y pueblo de China, así como en el mío propio, nuestro sincero agradecimiento a Su Excelencia, y por su digno conducto, al Gobierno y pueblo de Argentina”, sostuvo Xi Jinping en su carta.

A la vez, el presidente de China dijo que “a la luz de los principios de apertura, transparencia y responsabilidad, la parte china viene llevando adelante la cooperación con la Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional, con la mejor disposición de seguir garantizando la vida y la salud de los ciudadanos argentinos en China”.

No es el único mensaje de aliento de Xi Jinping a su par argentino. También Xi atribuyó una “alta importancia al desarrollo de nuestras vinculaciones” y se mostró dispuesto a “elevar la Asociación Estratégica Integral China-Argentina a un nuevo escalón en beneficio de nuestro países y pueblos”. Este no es un dato menor: China mantiene relaciones bilaterales con gran parte del mundo pero divide a estas en niveles de acercamiento y cooperación.

En el caso de las relaciones actuales de China y Argentina se encuentran en etapa de “asociación estratégica integral”. En Latinoamérica, sólo Brasil, México, Perú y Venezuela tienen este estamento. Pero la propuesta de Xi Jinping podría ser elevar este estatus actual a “asociación cooperativa estratégica” o “asociación de colaboración estratégica integral”, que son dos estamentos superiores de vinculación, y ello implicaría mayores beneficios mutuos. También ese nuevo estatus de relaciones bilaterales implicará mayor transferencia de tecnología y cooperación en defensa y ciencia.