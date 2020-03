Paro Municipales: el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria

Para este martes 17 y miércoles 18 estaba previsto la realización de una medida de fuerza por parte de los trabajadores municipales nucleados en FESTRAM ante lo que el sindicato consideró una falta de propuestas en las dos (2) reuniones paritarias que hubo hasta la fecha con los dirigentes comunales. El Ministerio de Trabajo acaba de dictar la conciliación obligatoria aduciendo entre otras cosas que la pandemia y emergencia sanitaria declarada, hace con que se necesario que los agentes municipales están en sus puestos de trabajo aunque sin desconocer la necesidad de continuar dialogando en una mesa paritaria la cuestión salarial.



Según lo expresa el Ministerio en la Resolución 001/20 el Ministerio de Trabajo expresa que "...por trámite separado y autónomo, en ejercIcIo del principio de democracia sindical tomó estado público que se llevó a cabo el Plenario de Secretarios Generales, el cual por unanimidad ratificó a los representantes paritarios de FESTRAM, a continuar llevando adelante las negociaciones sobre los tópicos referenciados, con el mandato que en el supuesto que no existiera una propuesta salarial en el nuevo encuentro oficial, se decretaría un paro de 48 hs. para los días Martes 17 y Miérco.les 18 de Marzo en todo el territorio provincial así como movilizaciones en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela y San Javier. Que en la segunda convocatoria, del 11 de marzo de 2020, según información oficiosa se pudo conocer que respecto a la materia salarial las representaciones de Municipios y Comunas propusieron diversos criterios que si bien' no constituyeron propuestas numéricas concretas, trazaron una suerte de esbozo para determinar en el marco de encuentros futuros de la Comisión diversas cifras y porcentajes que era menester concretar, en miras a la conformación salarial para el presente año, del sector trabajador municipal".

Pero también expresa en uno de los considerandos que "..los'representantes sindicales, en el marco de la negociación y sin estar agotada la misma, en plena etapa de negociación anunciaron la adopción de las medidas de fuerza conforme mandato del plenario aludido" por lo que deja entrever que el sindicato no agotó la instancia negociadora antes de decretar la medida de fuerza.

Pero finalmente advierte que "...en los Municipios y Comunas se brindan una serie diversa de servicios dirigidos a la comunidad toda, que deben garantizarse por estar en juego el bien común de la ciudadanía y derechos que trascíenden el interés de un colectivo determinado (los trabajadores del sector municipal y comunal). Entre tales servicios no pueden dejar de mencionarse los que se brindan en efectores y nosocomios de salud, que deben trabajar a pleno en el marco de una pandemia; los servicios de organización del tránsito que colaboraran con el orden de la ciudadanía en un contexto de gran zozobra emocional e incertidumbre de la población, que no puede quedar expuesta a la sumatoria de un stress mayor por un tránsito caótico y desorganizado; lo mismo ocurre eón los servicios de barrido y limpieza ya que en un momento de expansión de un nuevo virus como el covid- 19 la limpieza y orden en la vía pública debe extremarse al máximo para garantizar ciudades y comunas libres de la contaminación que ocasiona la basura con sus gérmenes, bacterias, hongos y virus de toda clase" aduciendo la necesidad de no olvidar la situación de emergencia que se impone por sobre cualquier otra condición como lo es la cuestión de la salud de toda la población y siendo los agentes municipales los encargados de sostener muchas de las políticas públicas dictadas en tal sentido.

Por esto es que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe decidió "Dictar la conciliación obligatoria entre la FESTRAM SANTA FE Y cada uno de los MUNICIPIOS y COMUNAS de la provincia de SANTA FE alcanzados en la negociación paritaria"

De todos modos, queda por esperar para ver si FESTRAM acata o no la resolución y de esta manera suspender la medida de fuerza, considerando la necesidad social de sostener entre todos esta difícil situación sanitaria donde todos hacemos falta y de todos nosotros depende.

Prensa Festram