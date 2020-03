River decidió no jugar ante Atlético Tucumán por prevención del coronavirus

River debía enfrentar a Atlético Tucumán el sábado 17:45 por la primera fecha de la Copa de la Superliga, pero a través de un comunicado dispuso el cierre total de sus instalaciones «siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y atentos a las distintas resoluciones del gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en relación con la pandemia de coronavirus».

La medida entra en vigencia el 14 de marzo y se extenderá por tiempo indeterminado.

El texto continua explicando la decisión: «Con esta medida, River Plate busca resguardar la salud de los socios, los empleados y las miles de personas que concurren diariamente a las distintas actividades que se realizan en la Institución».

Además, anunció que los trabajadores del departamento de Recursos Humanos trabajarán en «modalidad home office» y al resto «que no puedan cumplir sus tareas a distancia» se les otorgará asueto.

Y en cuanto al fútbol profesional fue contundente: «River Plate considera que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial. El hecho de que hoy uno de nuestros jugadores haya mostrado síntomas compatibles con coronavirus confirma los riesgos advertidos y nos fuerza a tomar conciencia sobre las consecuencias antes mencionadas, más allá de que el diagnóstico no se haya confirmado y de que Thomas Gutiérrez esté evolucionando favorablemente. En vista de esto, River Plate ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán. La misma decisión regirá para las Divisiones Inferiores».