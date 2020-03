Paran los municipales martes y miércoles próximos

La medida de fuerza se efectivizará el martes 17 y miércoles 18 de marzo y habrá concentraciones de los trabajadores en las localidades donde hay representantes paritarios de los intendentes para visibilizar el conflicto.

En el encuentro de este miércoles los representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) Santa Fe esperaban una oferta salarial y la respuesta a una serie de reclamos como la actualización de las asignaciones familiares que están congeladas hace años. Sin embargo, los intendentes y presidentes comunales asistieron a la reunión sin una oferta concreta. Ante esa situación, los trabajadores anunciaron la medida de fuerza.

"Lamentablemente esta reunión dependía del contexto y no lo tuvimos. No tuvimos ninguna propuesta concreta, en realidad, no hubo ninguna propuesta", dijo Claudio Leoni, el titular de Festram, y agregó: "Estamos esperando que los intendentes puedan encontrar una propuesta superadora a lo que nosotros venimos planteando. Hemos hecho un planteo en el cual en ningún punto tenemos una respuesta más que esperar a una próxima reunión".

"Por lo tanto -continuó- hemos resuelto hacer un paro de 48 horas con movilización en los lugares donde tenemos representantes paritarios de los intendentes esperando que no tengamos que concretar la medida y que el viernes podamos tener una respuesta", dijo para dejar abierta la posibilidad de que fuera de la agenda formal pueda aparecer una oferta en las próximas horas. Sin embargo, remarcó: "Pero hasta tanto tengamos una respuesta satisfactoria está confirmado que el martes y miércoles de la semana que viene hay paro con movilización".

Diario El Informe