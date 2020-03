CORONAVIRUS: Protocolo informativo para la Comunidad y los Servicios de Emergencia

1 – CONTACTO:

Es aquella persona que:

- estuvo en contacto con una persona que llegó de un país con circulación de éste virus y no presenta síntomas; ó

- estuvo con una persona ya diagnosticada con COVID-19 y no presenta sÍntomas.

Ante ésto: aislamiento (en domicilio) durante 14 días y el paciente debe dar aviso a su médico de cabecera ó centro de atención asistencial más cercano .

Pautas de prevención: alcohol en gel, sólo estar con una o dos personas para que lo asistan mientras se esté aislado (familiares), limpiar con lavandina los sectores en donde habita normalmente.

IMPORTANTE: Si esta persona con quien estuvo en contacto no tiene síntomas, hasta ese momento no contagia (la capacidad de contagio se adquiere al presentar síntomas)

PERSONA DE CONTACTO: SE RESUELVE TELEFÓNICAMENTE EN LA CENTRAL

DE EMERGENCIA MÉDICA QUE SE HAYA LLAMADO.

2 – SOSPECHOSO:

Es aquella persona que:

- Estuvo en un país de circulación y al llamado presenta síntomas (fiebre – tos – dolor de garganta – problemas respiratorios)

- A éste paciente se lo debe asistir. Se le van a dar indicaciones de prearribo desde la central telefónica de Emergencia Médica a la que se llame y al arribo se

trasladará al nosocomio designado para realizar el hisopado;

3 – ENFERMO:

- Es aquel paciente que tiene diagnóstico confirmado de COVID-19

- Va a continuar su aislamiento según determine su estado general en su domicilio generalmente, y se le dará un seguimiento de parte del Área de Salud.

EN TODOS LOS CASOS SE VA A HACER UN INTERROGATORIO PARA BRINDAR AL RADIOPERADOR LA INFORMACIÓN NECESARIA Y ESTE PODER ASESORAR Y ASISTIR EN CASO DE SER NECESARIO.

APARTADO DE INFORMACIÓN

El virus no resiste al calor y muere si está expuesto a temperaturas mayores

El Coronavirus tiene un tamaño grande (diámetro de 400-500 nanómetros) por lo cual cualquier barbijo puede detenerlo, se recomienda que lo utilice la persona que está con sintomatología aún sin confirmación de contagio..

Si la persona contagiada estornuda o tose delante de nosotros a una distancia de 2 a 3 metros, el virus caerá al suelo e impedirá que caiga encima de nosotros, .

Lavarse bien las manos, utilizar alcohol en gel, mantener espacios limpios, ventilados y desinfectados (lavandina al 5% o alcohol al 70%).

El virus en las manos sobrevive solo cerca de 10 minutos pero en ese tiempo puede suceder que nos toquemos la nariz, ojos , boca, este mismo viaja a través de la humedad por eso es importante la higiene de manos, es fundamental.

Tener en cuenta que si hemos vuelto de alguno de los países de zona de riesgo: China, Japón, Alemania, Francia, Irán, Italia, Corea del Sur, EEUU, además de los cuidados generales USTED DEBE PERMANECER AISLADO DURANTE 14 DÍAS AÚN NO TENIENDO SÍNTOMAS.

No concurrir a lugares públicos, colegios, ámbito laboral, ni recreativos, sociales u otros, y ACTIVAR el Sistema de Emergencias Médicas del 107 o cualquier otro servicio ambulatorio privado para que se le brinde asesoramiento y atención de ser necesario

AL CORONAVIRUS SE LO VENCE CON CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA, NO CON PÁNICO.

Radio Jota FM 98.3