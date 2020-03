Omar Perotti: “Todos tenemos que hacer un aporte importante para poner en marcha la economía nacional”

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, participó de la inauguración oficial de Expoagro, y en el contacto con la prensa se refirió al conflicto que mantiene el gobierno nacional con el sector agropecuario por el aumento de las retenciones a la soja y sus derivados.

Al respecto, el gobernador dijo: “Hay que marcar en qué contexto se da la protesta del campo. La misma se da en un contexto de fuerte endeudamiento, y de una crisis que tenemos que superar. Además, ojalá tengamos una negociación internacional positiva favorable en el que la economía Argentina pueda tener un respiro y contar con un marco diferente”.

Y agregó: “En esa instancia tenemos todos los argentinos un gran desafío: hacer un aporte importante para poner en marcha la economía nacional. Allí las opciones de financiamiento son clave para el desarrollo de cualquier actividad económica. Está también la expectativa de una buena cosecha y ojalá el tiempo acompañe, aunque tenemos algunos lugares de la provincia con una sequía muy importante".

Además, el gobernador de Santa Fe, destacó el rol del presidente de la Nación, Alberto Fernández, “Tenemos un presidente con vocación de diálogo, y el diálogo es lo que tiene que construir la posibilidad real de poder superar un momento tan difícil como el que enfrenta la economía Argentina con un contexto internacional además que se viene agravando por los efectos del coronavirus".



La opinión de los dirigentes del campo

Ayer en el primer día de la muestra agroindustrial que se realiza en la ciudad bonaerense de San Nicolás hasta el viernes, los integrantes de la Mesa de Enlace recorrieron la misma y en una clara señal de unidad que existe en ese espacio dirigencial, en medio de un cese de comercialización de granos y hacienda.

Sobre la realización de la medida de fuerza, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, dijo “el paro es siempre la última herramienta a utilizar, pero nuestras bases manifestaban la necesidad de marcar está fuerte discrepancia. El paro no afecta la paz social, pero muestra que hay una disconformidad muy grande con esta medida. A nadie le agrada tomar este tipo de acciones pero es una forma de manifestar y al gobierno que no es el camino a transitar por eso creemos oportuno que luego de esto podemos seguir dialogando por alternativa”.

Por otro lado, el dirigente del campo manifestó: “Es contradictorio observar que frente a tanto potencial se le pone un impuesto que no es el adecuado para expandir la producción. Y por esto, ya se prevé para el año que viene una menor cantidad de hectáreas sembradas. Las retenciones no favorecen la expansión del campo que tiene un futuro enorme".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, sostuvo que el momento del país es muy delicado, como así también del mundo de los agronegocios, y agregó, “hay un alto impacto por la presión impositiva, la cual se remarcó mucho más por el aumento de tres puntos porcentuales en las retenciones a la soja, y todo esto llega en un momento en que el cultivo pasa por problemas climáticos y de mercado muy serios".



"Combinamos con los miembros de la Mesa de Enlace encontrarnos estos días para poder analizar cómo está marchando este reclamo. También para ver cómo vamos a seguir: vamos a insistir en una agenda, donde el tema derechos de exportación estará más allá de que el gobierno dija que está terminado. Allí nuestro reclamo va a continuar".

Por último, los integrantes de las cadenas de cultivos se mostraron a favor del “diálogo para superar la crisis”. En ese sentido, Luis Zubizarreta, presidente de la cadena de soja, dijo: “Respeto la decisión de quienes organizan la medida de fuerza, pero entrar en el conflicto y potenciarlo no es la mejor salida. Desde la cadena somos parte de la solución, y de este momento complicado se sale con más producción y agregado de valor”.

Zubizarreta, además cuestionó la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a la soja y sus derivados. Y en relación a la vigencia del impuesto, hubo una coincidencia entre los referentes de las entidades de cultivos del país respecto de las retenciones: “Si bien entendemos el contexto del país, las retenciones son un mal impuesto”.