El Atlético Madrid visita al Liverpool con la ilusión de dar la sorpresa en la Champions League: hora, TV y formaciones

Nada está definido en esta eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League pero el vigente campeón del torneo está tambaleando. El Liverpool de Jürgen Klopp recibe al Atlético Madrid de Simeone, que ganó 1-0 el duelo de ida disputado en la capital española y se ilusiona con dar la sorpresa de sacar de la competencia al último ganador.

Es uno de los partidos que sí tendrá público pese a que otros encuentros se jugaron a puertas cerradas por el coronavirus, porque Inglaterra no se encuentra dentro de los países más afectados. No resulta un detalle menor porque Anfield suele generar espectaculares atmósferas y será un aliciente a favor del cuadro inglés para intenta revertir la derrota en el Wanda Metropolitano.

El líder de la Premier League viene de vencer al Bournemouth (2-1) y de poner fin a una pequeña racha negativa de dos derrotas en fila, que de todas formas fueron dolorosas porque pusieron fin a un seguidilla de 44 partidos invicto en el campeonato inglés y decretaron la eliminación en la FA Cup. De todas formas, pese a buscar el acceso a los cuartos de final, los Reds están concentrado en alzar la liga inglesa y tiene 15 puntos de ventaja sobre su escolta.



Por su parte, el Atleti no atraviesa sus mejor temporada y dejó de ser el tercero en discordia en la lucha con Barcelona y Real Madrid en el campeonato español. Se encuentra 6° en el certamen y solamente consiguió dos victorias en sus últimos ocho partidos de La Liga (cuatro empates y dos derrotas).

Y si bien han perdido cinco de sus últimos 14 partidos europeos fuera de casa, hablamos de un club que con el ‘Cholo’ Simeone se ha transformado en uno de los más competitivos del continente, llegando a dos finales de la Champions League y tres finales de la Europa League en las últimas 10 temporadas.

FORMACIONES:



Liverpool: Adrián- Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino y Mané. DT: Jürgen Klopp

Atlético: Oblak - Trippier, Savić, Felipe, Lodi - Correa, Saúl, Thomas, Koke - João Félix, Diego Costa DT: Diego Simeone

Estadio: Anfield (Inglaterra)

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Hora: 21.00 CET / 20:00 GMT.

17:00 Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

16:00 Bolivia y Venezuela

15:00 Perú y Colombia

14:00 Ciudad de México

TV: ESPN 2