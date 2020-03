UTN Venado Tuerto: Escaneo con cámara termográfica para prevenir el coronavirus

Este conjunto de medidas NO INCLUYE la suspensión del dictado de clases.

El artículo 1° de la Resolución determina una serie de cuidados que deberá observar la comunidad tecnológica, entre los cuales se recomienda no asistir a la facultad si se presentan los síntomas característicos de la enfermedad.

Debido a ésto, la primera acción realizada esta tarde fue el escaneo con cámara termográfica del personal docente y no docente, y de los alumnos presentes. Todos los escaneos fueron normales y no hubo ninguna sorpresa.

