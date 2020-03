Caso confirmado en Sanford: El Imusca Venado Tuerto recomienda medidas para prevenir la rabia

Ante la aparición de un caso de rabia en un felino, en la localidad de Sanford, el Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (Imusca) recuerda:

Medidas para la prevención de la rabia:

1. Vacunar siempre, una vez al año a perros y gatos desde los tres meses de edad (fijate en su carné sanitario).

2. No entrar en contacto con murciélagos. Controla que tu perro y gato no lo hagan.

3. Evitar que tu perro y gato deambulen sin control.

3. No traer animales de otros lugares.

4. Llevalo al veterinario siempre, ante cualquier síntoma de enfermedad o cambio repentino del conducta o agresividad.

5. Hacer los controles veterinarios a todo animal mordedor.

Vacunación en el Dispensario Canino Municipal: Monteagudo 550, lunes a viernes de 7.30 a 17.30.