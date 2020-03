La Diputada Georgina Orciani denunció un error en la adjudicación de una tarjeta Alimentar

"Me acabo de enterar que mi nombre está incluido dentro de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. Entiendo que se trata de un error administrativo porque de ninguna manera permitiría acceder a este beneficio. Es más, considero que ha sido una buena medida adoptada por el gobierno nacional para asistir urgentemente a los sectores sociales más vulnerables para hacerle frente a la crisis económica", explicó la Diputada oriunda de Santa Isabel.

"Mi función pública y mi honor me demandan aclarar este “error” que esperamos se subsane, mientras tanto en las próximas horas haré la denuncia penal, como así también haré uso de las garantías constitucionales que me asisten sobre este hecho", remarcó Orciani.

"Tal como lo establece el programa, se trata de una política de complemento integral alimentario, por lo que sería inaceptable que fuese beneficiaria de esta tarjeta, cuando en verdad, muchos son los argentinos que verdaderamente lo necesitan", concluyó la Diputada Provincial.