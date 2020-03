Misterio en Zona Rural de Casilda

Vecinos de zona rural de Casilda quedaron alarmados tras el hallazgo de una pick up Toyota Hillux doble cabina a la vera del ex Camino Real y su intersección con la continuación de Bv. Ov. Lagos.

El rodado se encontraba detenido sobre una de las banquinas del mencionado camino, sin ocupantes a la vista. Productores agropecuarios dieron aviso a la Policía Rural y ésta se hizo presente aunque sin hacer mucho por la seguridad de los vecinos. Sólo expresaron haber consultado en sistema y que el vehículo en cuestión no tendría pedido de secuestro; aunque según se supo luego, puede que haya sido utilizado en algún hecho reciente y quizá no estaba cargada aun la denuncia. Además, en un primer momento la información que brindaron desde la Policía Rural de la U.R. IV a los vecinos de la zona fue que la pick up estaría radicada en Provincia de Buenos Aires, resultando dicha información totalmente falsa. El utilitario, que exhibe como dominio la chapa “PLCXXX”, arrojó como lugar de radicación según se consultó a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, la localidad de Pico Truncado provincia de Santa Cruz… Resta determinar si la chapa patente se corresponde con la camioneta hallada o si quizá presente alguna adulteración, como así también en lo que refiere a número de chasis y motor que no habían sido verificados.

La Policía Rural, frente a tal hecho, dio aviso a la Dirección de Tránsito Municipal de Casilda para que tomara intervención en el secuestro y traslado del rodado en cuestión. Desde el área tránsito enviaron una grúa que al llegar adujo no poder mover la pick up porque se encontraba bloqueada y de hacerlo podría provocar daños y roturas en la misma; finalizando las actuaciones con la presentación del acta de procedimiento en la Comisaría 1era de la U.R. IV quien continuarían con los trámites de rigor.

Diferentes productores agropecuarios intentaron obtener una explicación de lo sucedido y se comunicaron con la Policía Rural aunque sólo obtuvieron evasivas y respuestas carentes de toda lógica.

La historia nos recuerda cuando hace ya tres años atrás, la Policía de la U.R. IV detuvo a un vehículo con vidrios polarizados, también a raíz del llamado de un vecino ya que el automóvil llevaba varias horas detenido en la zona de Remedios de Escalada al 1800 de Casilda, y al requisarlo se encontraron con el baúl lleno de armas y una gran suma de dinero en billetes de moneda extranjera. Sobre los 4 ocupantes, entre los que había un ex sicario peruano prófugo de la Justicia, la Policía adujo que eran “bolivianos” que vendían ropa; ingresó el vehículo al patio de Jefatura según constó en los registros de cámaras de seguridad de Bomberos Voluntarios que se ubican contiguo a portón trasero de la Jefatura de Policía y a los pocos minutos salió como si nunca nada hubiera pasado. Los registros de libros y las actas de procedimiento no indicaron tal movimiento. Nunca se supo cuál fue el destino de las armas y los dólares hallados en el interior del VW Bora. Quienes estuvieron a cargo del procedimiento fueron removidos de sus puestos. Nunca se supo cuál era el objetivo real del narco sicario peruano, aunque su ubicación hizo que se tejieran muchísimas hipótesis al respecto sobre su presencia en Casilda durante ese primer fin de semana de Diciembre del año 2016…