El viernes debía realizarse en la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, la audiencia en la que se definiría la elevación a juicio, o no, de la «causa de la piedra» en que es principal imputado el intendente de Rufino Natalio Lattanzi. La audiencia se postergó sin fecha, ante la necesidad del nuevo fiscal de la causa, Horacio Puyrredón, de estudiar en profundidad las acusaciones que llevó adelante el ex fiscal Mauricio Clavero, hoy juez Penal en Venado.



«Me hice cargo de la causa hace diez días, necesito tiempo ya que se trata de un tema complejo..., es una discusión dogmática y hay que analizarla con prudencia», dijo hoy a La Tribuna del Sur el fiscal Puyrredón .



La «cuestión dogmática» a la que se refiere el fiscal, es la interpretación de la ley al evaluar el presunto delito de «negociaciones incompatibles con la función pública»; principal acusación contra el intendente ya que la pena, contempla su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida. Ese delito se atribuye al funcionario «que se interesare» por una negociación (en este caso con el Estado municipal) en la que está involucrado un familiar. La empresa que se presentó en la licitación para la compra y transporte de piedra, es de la esposa del intendente. Y la discusión «dogmática», gira en torno a si el accionar de Lattanzi ante la presentación del pliego licitatorio, puede enmarcarse en el «interesare» que penaliza la ley.



«Yo pedí que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Regional y Provincial participen del tratamiento del tema..., puede haber un informe escrito, o no... vamos a ver», dijo el fiscal en referencia a una nota de este portal de noticias, adelantando el pedido de un informe al MPA.



«Yo me quiero sentar con los especialistas del MPA y analizar la acusación en profundidad..., esto no quiere decir que no quiera llevar a juicio la causa, soy fiscal y esa es mi obligación..., pero necesito tener elementos firmes. Y para eso necesito tiempo», subrayó Horacio Puyrredón. Y luego estimó que el análisis de la acusación, podría demandarle «alrededor de 10 días». Por lo que la audiencia apelatoria que se suspendió ayer, podría realizarse dentro de unas 2 semanas.





La Tribuna del Sur