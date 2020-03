El ex titular de la FAA, Eduardo Buzzi, salió al cruce de dirigentes como Grabois y Parrilli. Dijo que sus expresiones no ayudan al presidente.

A un día del primer paro agropecuario convocado por la Mesa de Enlace contra la suba de retenciones por parte del gobierno de Alberto Fernández , Eduardo Buzzi , ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) cruzó a Juan Grabois y al senador Oscar Parrilli, quienes habían criticado fuertemente a los ruralistas. “Si quieren ayudar a Alberto [Fernández], el kirchnerismo duro debería llamarse a silencio”, sostuvo el dirigente.





El dirigente ruralista volvió a mostrarse contrario a la convocatoria de la medida de fuerza de las entidades agropecuarias a pesar de reconocer que “muchos productores tienen sus razones”.

Asimismo, también apuntó contra el gobierno por el aumento del 30 al 33% el nivel de retenciones para la soja . “En este contexto donde hay mucha gente que sufre en el país y la economía está muy mal, ambas medidas son inoportunas”, señaló Buzzi y agregó: “Hay que darle prioridad a la política, a la búsqueda de consenso”.

“El kirchnerismo duro tiene que llamarse a silencio . Si quieren ayudar a Alberto (Fernández), a (Santiago) Cafiero, a Wado de Pedro, al (ministro de Agricultura) Basterra, que quieren jerarquizar la política por sobre la confrontación. Así van a estar colaborando en serio con el gobierno”, pidió Buzzi.

De esta manera, apuntó contra el dirigente social Juan Grabois que el viernes tildó de “parásitos” a los ruralistas y al senador Oscar Parrilli que se sintió “orgulloso” por enfrentar al campo.

Buzzi también se refirió contra la oposición al gobierno vinculándola con la protesta rural y se sumó al señalamiento que hizo Alberto Fernández cuando dijo que los dirigentes del campo eran del PRO . “Hay algunos referentes territoriales que en 2008 eran autoconvocados y ahora han sido fiscales de Cambiemos , candidatos, legisladores. Hay algunos actores que hacen de este conflicto una cuestión política”, apuntó Buzzi.

Desde la conducción de la FAA, su titular, Carlos Achetoni criticó la posición de Eduardo Buzzi. “Buzzi ha tenido bastantes mareos y desvaríos en la política y en lo gremial”, apuntó Achetoni, y agregó: “Está confundiendo a la gente que durante muchos años creyó en él”.

La respuesta de Buzzi no tardó en aparecer. “Lo mío es un aporte al debate. Que Achetoni me acuse de lo que quiera pero en esta cosa indefinida que está la FAA me apena mucho”, dijo Buzzi.