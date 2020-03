El tema es proteger a Druetta: Denuncian maniobra para favorecer a ex jefe policial

"Todo está encaminado para darle impunidad a Druetta", dice el abogado Walter Fidalgo, defensor de Ignacio "Ojitos" Actis Caporale, en referencia al ex jefe antidrogas santafesino Alejandro Druetta, quien tiene un pedido de elevación a juicio en una causa donde se lo considera el jefe de la banda de Ojitos. Sin embargo, ambos expedientes se tramitan por separado.

En la semana que hoy termina debió haber comenzado el juicio a una banda que escribió capítulos polémicos en la última década: se trata de la organización narco de la participaba Ignacio Acits Caporale, Ojitos. Sin embargo otra vez fue aplazado su inicio. Lo preocupante sin embargo no es la fecha, sino que quién debió haberse sentado en el banquillo como jefe de esa asociación ilícita, que no es otro que el jefe antidrogas Alejadro Druetta. Se trata de un expediente por el cual está con prisión domiciliaria y que se tramita hasta por separado. "Druetta está acusado de ser el jefe de una organización criminal integrada por mi asistido y por los mismos que están en este juicio. Usaba el estado no sólo para enriquecerse con la comercialización de droga sino que ha fraguado procedimientos y actas y hay gente que fue condenada producto de esta falsedad ideológica. Ha mentido en juicios orales y hay sentencias que termina con gente presa sin razón", dice Fidalgo.

"La paradoja es que Druetta no va a estar sentado, cuando hay dos expedientes uno donde Actis es considerado el jefe y otro en el que Druetta es considerado el jefe y se tramitan por separado. Le hemos planteado esto al Tribunal Oral Federal Nº 3 para que sean juzgados ambos al mismos tiempo y nos han rechazado todas nuestras presentaciones. Incluso he presentado una recusación contra el juez Ricardo Vázquez que deberá juzgar a Druetta, por haber intervenido en al menos dos juicios donde Druetta mintió y condenó a gente. Ahora Vázquez debe juzgar a Actis Caporale", asegura el abogado.

"Por eso lo recusamos a Vázquez, porque intervino y condenó en dos juicios donde Druetta mintió y gente fue presa sin razón y creo que tiene un interés y el juez Vázquez ha tomado contacto con esta causa y sería un escándalo jurídico que el mismo juez que usó esos elementos falsos aportados por Druetta, con los que condenó a gente, sea el que ahora vuelva a juzgar si lo que ha investigado el mismo Druetta es mentira o verdad", apunta el letrado. "Para nosotros hay un interés por parte del juez, que debe apartarse. Ahora dijeron que van a resolver la recusación para el juicio, pero están vencidos todos los plazos legales", agrega.

Lo sugestivo para Fidalgo es que "el presidente de la Nación dijo que desde Rosario debíamos luchar para erradicar el narcotráfico, pero cómo lo vamos a lograr protegiendo a quienes desde el estado hicieron que parte de lo que ocurre hoy en esta ciudad pueda concretarse, porque eran los jefes de esta asociación ilícita, liberando la calle, y siendo socios y jefes de esta asociación ilícita".

El abogado defensor de Actis Caporale no tiene dudas: "El expediente Druetta está con pedido de elevación a juicio, pero lo grave fue que cerrada la instrucción a uno de los imputados les fue permitida una ampliación de indagatoria. Repito, estaba clausurada la etapa de instrucción y esto no es lo que marca el Código Procesal Penal, con lo cual dilataron el expediente y lo plancharon, porque el objetivo era demorarlo para que no lleguen al mismo tiempo al juicio. Esa fue la excusa del Tribunal Oral, mientras el expediente sigue durmiendo en instrucción".

--¿El objetivo era plancharlo y que no se sienten en el mismo juicio Actis Caporale y Druetta?

--No tengo ninguna duda de eso: todo está encaminado para que la causa no suba a juicio junto con esta, y al final Actis Caporale sea condenado como jefe y a Druetta le den 4 o 5 años por falsedad ideológica, mientras sigue con prisión domiciliaria. Con esa condena a los tres añosa lo excarcelan. Por eso digo que si la justicia federal no pega un volantazo para apegarse al derecho, todo esta encaminado a la impunidad de Druetta.

FUENTE: Rosario 12