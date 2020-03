Argentina contra el hambre. Entrega de Tarjeta Alimentar para beneficiarios de Villa Cañas.

El día de ayer hubo una reunión informativa sobre cómo será el operativo de entrega de tarjetas donde habló el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitanich quien está al frente del desarrollo de la Tarjeta Alimentar en Santa Fe bajo el plan Argentina contra el Hambre de la Nación. Fueron convocados Concejales, Intendentes y Presidentes comunales de todas las localidades del departamento.

El operativo de entrega de tarjetas para las localidades de Villa Cañás y Teodelina se centralizó en Venado Tuerto. Será el lunes de 10 de marzo desde las 7 hs. hasta las 13 hs en el Estadio Olimpia (2 de Abril y Juan B. Justo). Dentro de las 48 hs. anteriores el beneficiado será avisado que dispone de la tarjeta.

Los beneficiados de Santa Isabel asistirán al mismo operativo realizado en María Teresa.

Se centralizaron las entregas de tarjetas en distintos nodos de la provincia en base a la cercanía de las localidades aledañas, siendo el operativo en Maria Teresa más cercano a nuestra localidad lo que se tuvo en cuenta fue el aglomeramiento de beneficiados.

En Villa Cañás hay aproximadamente 300 beneficiarios que recibirán la Tarjeta Alimentar cargada de $4000 o $6000 para la compra de alimentos (carnes, frutas, verduras y fundamentalmente leche) que podrán realizar en todos los locales que posean Posnet y MercadoPago. El beneficio es para embarazadas a partir del 3° mes de embarazo, personas con pensión no contributiva por discapacidad y padres de niños de hasta 6 años inclusive. El programa aún no se extendió a los jubilados que perciben la jubilación mínima.

El operativo contará con todos los medios necesarios para que se puedan realizar los trámites para poder percibir el beneficio y con la presencia de ASSAM que capacitará sobre nutrición.

Sobre el plan Argentina contra el Hambre “El control va a ser sobre el consumo de alimentos porque el plan está destinado a la compra de prioritarios, por eso se da el curso de capacitación sobre nutrición.” Mencionó la Concejal “Mery” Criado esta mañana en FM Sonic agregando que “Está estigmatizado el acceso a un plan adicional de consumo de alimentos pero ya estadísticamente lo que se viene usando el 80 % se ha destinado al consumo de leche. El plan ayuda en el equilibrio nutricional fundamentalmente en la infancia pero no condiciona la economía familiar.”

“Lo que nos informaron es que el sistema rechaza cualquier otro rubro que no sea alimentos, lógicamente está en la responsabilidad de cada uno controlar que no se acredite mercadería que no sea la que se compra realmente.” Melisa Manzino desde la Secretaría de Acción Social de la MVC.

Las personas que no puedan acercarse a retirar la Tarjeta Alimentar en determinada cantidad de días serán informadas por el Banco Nación cuando la tarjeta llegue a Villa Cañás y se podrá retirar en la sede de nuestra localidad.

Comunicarse al 103 todos los beneficiarios que tengan que cambiar datos de contacto para que queden asentados en el sistema.

Fuente FM Sonic. Oscar Andrés Canavese.