Otra denuncia por despido injustificado en importante colegio de Venado Tuerto

Gustavo Monduzzi, Secretario Gremial de Sadop (gremio que nucle a los docentes de escuelas privadas), utilizó una publicación de Diario La Guía sobre la "grieta" entre los docentes de escuelas públicas que paran y docentes de escuelas privadas que no lo hace, para realizar una nueva denuncia en contra del CAR.

"La Verdad es que uno como mamá o papá cree que ser Docente de un Colegio Oficial de Gestión Privada es sinónimo de excelentes sueldos y óptimas Condiciones de Trabajo", comenzó relatando Monduzzi para luego agregar: "Nada de esto ocurre, al contrario, Joel trabajó en el CAR y con los sueldos subvencionados por la Provincia de Santa Fe hacia trabajos en los campos de los propietarios del Colegio, cuando reclamó se quedo sin trabajo".

"En Venado Tuerto ser Docente de un Colegio Privado no es un privilegio, es todo lo contrario", concluyó el Secretario Gremial de Sadop.

Monduzzi afirma que Joel, el docente, fue despedido en diciembre y ahora todo se definirá en la justicia con el gremio de Sadop siguiendo bien de cerca el caso.

Este no es el primer caso de una denuncia de despido injustificado en el CAR, ya que en el mes de noviembre Rocío, una docente que dictaba clases en esa institución, denunció que fue despedida dos días después de anunciar que estaba embarazada de más dos meses, y anteriormente Monduzzi había comentado que el CAR no los deja entrar al colegio para realizar una inspección.