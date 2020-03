Sergio Massa se reunirá esta tarde con Bolsonaro en Planalto

El diputado nacional Sergio Massa será recibido esta tarde por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el marco de la gira que realiza en el país vecino con el objetivo de tender puentes para consolidar la relación bilateral.

El encuentro se llevará a cabo en el Palácio do Planalto, según pudo confirmar Infobae. Más temprano, el presidente de la Cámara de Diputados se reunió con su par brasileño, Rodolfo Maia, con quien intercambio regalos en un encuentro cordial. Luego hará lo propio con el presidente del Senado Federal, David Alcolumbre, y con el presidente del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli.

El dirigente del Frente de Todos llegó a Brasilia liderando a un grupo de diputados. Entre los que lo acompañaron, están el vicepresidente de la Cámara Baja, Álvaro González (PRO), Pablo Ansaloni (FE-Unidad Federal para el Desarrollo) y Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social-Federal).





La comitiva argentina se reunirá con los principales líderes delos principales bloques del Congreso brasileño. Además, Massa se encontrará con el ex presidente y senador Fernando Collor de Mello, quien preside el grupo parlamentario de amistad Brasil-Argentina.

Mañana, el dirigente viajará a Río de Janeiro, donde se reunirá con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Gustavo Montezano. A ese encuentro se sumará el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y dirigente de la UIA, José Ignacio De Mendiguren.

En diálogo con Infobae y repasando lo que sería su viaje, Massa había asegurado que “no se trata de que haya presidentes amigos sino presidentes que trabajen en conjunto por el fortalecimiento de la relación”.

Así definía el dirigente del Frente de Todos cómo piensa Alberto Fernández su afinidad con Bolsonaro. Cuando este medio le preguntó por cierta belicosidad pasada entre los jefes de Estado, fue todavía más enfático. “Los accidentes de la coyuntura no tienen que influir en las cuestiones de fondo. Aspiramos a un muy buen vínculo”.

Sobre una futura cita de Fernández y Bolsonaro, Massa subrayó: “Creo y espero a que se produzca en el menor tiempo posible” una cita de los presidentes, y si el tema saliera a la luz en las reuniones en Brasilia, primero informará a Buenos Aires y dependiendo de los resultados, se “comunicará”.

Massa remarcó que la decisión de la Casa Rosada es dar prioridad al Mercosur: “Ese es nuestro primer bloque”. Es claro que el mercado común sureño se vuelve particularmente significativo en el actual contexto internacional. Las proyecciones son de recesión global, con severo impacto en la región, por obra y gracia de la aparición del coronavirus.