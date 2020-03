Milardovich se reunió con Arigoni y vaticinaron una negociación paritaria muy compleja

Dialogaron sobre la negociación paritaria que comenzará hoy a nivel provincial, previendo que no será fácil arribar a un acuerdo que convenza a las dos partes. El funcionario local lamentó que después de varios años la Municipalidad de Venado Tuerto no forme parte de las negociaciones en la mesa paritaria. “No fuimos tenidos en cuenta”, esgrimió.

“Con el gremio venimos manteniendo reuniones habituales, nosotros pretendemos que la relación sea fluida. Sabemos que la paritaria provincial será compleja para los dos lados, nosotros en esta reunión presentamos el cronograma de pago de haberes, con el que venimos cumpliendo muy bien, pero Arigoni avizora una disputa muy importante en la negociación salarial, por la cláusula gatillo y otros requerimientos que va a presentar el gremio”, informó Milardovich.

Durante el encuentro se planteó incluso que en el marco de la discusión salarial podrá haber algunos paros y “tenemos que prepararnos para ese momento que será duro para la prestación de servicios”.

Cuando le consultó sobre la posibilidad que tiene la Municipalidad de afrontar una nueva pauta salarial, el jefe de Gabinete explicó: “Nosotros venimos haciendo un trabajo de prolijidad desde que entramos a la administración, con sensatez y objetivos claros, adecuando los recursos a los egresos que tenemos, y eso nos da la posibilidad de llegar al momento de la paritaria con un poco más de tranquilidad, lo que no significa que podemos absorber cualquier aumento”.

Fuera de la discusión

Después de muchos años en los que el Municipio de Venado Tuerto fue un activo participante de la mesa paritaria central, este año se queda afuera. “A pesar de ser uno de los municipios más importante de la provincia, Venado Tuerto no fue convocado a la mesa paritaria. No hemos recibido ningún tipo de notificación, no nos tuvieron en cuenta a pesar de que nuestra voluntad era representar los intereses de la ciudad en el concierto provincial y llevar la voz de un gobierno del sur que recién comienza”, planteó Milardovich.

En ese marco, sostuvo que “al no poder estar sentados en la mesa paritaria, nos limita la posibilidad de conocer los argumentos del gobierno provincial para la propuesta salarial que hizo. Nosotros entendemos que debemos ir a un esquema donde el salario acompañe al proceso inflacionario. Y a priori el ofrecimiento que le hizo la Provincia a sus trabajadores está bastante alejado de la realidad”, completó.