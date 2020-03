"La grieta" entre los docentes de Venado Tuerto que se adhieren al paro y los que no

Zarich utilizó dos fotos; en una se observa a los docentes de Amsafe manifestándose frente a la Región VII de Educación con el mensaje: "Los maestros luchando agremiadanente por un salario digno". En la segunda foto se ve a un grupo de niños sonriendo y posando para la foto en el inicio de clases en una escuela "privada"; para esa foto Zarich comentó "Las privadas de Venado, empezaron casi todas: los padres contentos, porque los maestros y profesores de sus escuelas no hicieron paro. y todos felices, o no?".

Los Docentes nucleados en Amsafe (escuelas públicas) pararon todos en Venado Tuerto. Mientras que Sadop (gremio de los docentes de escuelas "privadas") anuncio un paro para este lunes y martes; en muestra ciudad muy pocos maestros y docentes se sumaron al paro.

A continuación las palabras de Andrés Zarich.

Y después de esto que?

HOY Venado Tuerto, 2 de marzo de 2020

¿Y quien dice que los chicos no tienen derecho a tener clases?

"Como no va a existir la grieta"

La cuestión es sencilla, pero lo más difícil es ponerse en el cuero del otro para entenderlo:

"Los Docentes, a través de los gremios, hacen paro porque exigen/exigimos que se les paguen/se nos paguen mejor"

Si algunas empiezan y otras no, probablemente pase lo de siempre: los maestros o escuelas que no hacen paros -subsidiadas por el gobierno- (aplaudidos por una sociedad que lo único que les interesa es que empiecen las clases, y les da lo mismo si a los maestros de sus hijos les pagan bien o no) van a recibir los beneficios, si se llegara a alguna desición más coherente por parte de un gobierno que prometió en su campaña mejor salario.... y todos contentos:

y el slogan para una sociedad individualista es:

Docentes que hacen paros "vagos", tendrían que aprender de los otros (que al final cuando están en sus casas se sienten contentos por los aumentos conseguidos por la lucha, de sus colegas "los vagos")

Cuando se mezcla todo, sale lo que se vivió hoy en Venado....

Si entre docentes no nos entendemos....

¿Y quien dice que los chicos no tienen derecho a tener clases?

© 2020 Diario La Guía