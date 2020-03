Apropol denuncia una red de policías «fantasmas» en Rosario

La Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol) realizó una denuncia formal en la última semana para exponer un caso de una policía ‘fantasma’. Si bien la misma se centra en un caso en concreto, se busca desmantelar una red que ellos consideran es mayor dentro de la fuerza provincial. CLG dialogó con Alberto Martínez, secretario general de Apropol, quien detalló la situación que se atraviesa.

«La denominación ‘fantasma’ es de uso interno, se refiere a gente que cobra y no va a trabajar», detalló para dejar en claro de qué se trata. Según contó, los casos pudieron detectarse «a partir de denuncias de los mismos compañeros».

Desde Apropol hallaron en primera instancia «dos casos, uno en Rosario y otro en Santa Fe, que son emblemáticos». «Son prácticamente comprobables de una manera muy rápida», reveló. Entonces, señaló: «Nosotros denunciamos el caso de una suboficial de policía que vive en Brasil y cobra en Argentina por un supuesto trabajo en Granadero Baigorria».

De todas maneras, Martínez aclaró: «Es una operación que va más allá de un caso puntual». En esa línea, comentó: «En vista de la situación de inseguridad que se vive, la cantidad de recargos, los riesgos que se corren, llega un momento de hartazgo de los compañeros».

«Lo que queremos es que estas situaciones se dejen de dar y ese personal concurra a trabajar para alivianar la tarea. Además, de la defraudación al fisco que no es menor», enfatizó. Sobre otros posibles casos de policías ‘fantasmas’, manifestó: «Nosotros tenemos un estimado, no tenemos elementos que lo acrediten porque no somos fiscales, pero calculamos que superan los 100».

En cuanto al mecanismo para llevarlos adelante, especificó que «de un sueldo de unos 30.000 pesos de un policía, la mitad queda en poder de este circuito ilegal y el resto del salario más la obra social y los aportes van en beneficio de quien no presta el servicio».

«Esto es en detrimento de toda la sociedad y de los trabajadores», advirtió. Contando la cantidad de casos que ellos estiman, «si se hace un cálculo es más un millón y medio de pesos por mes y cerca de 20 millones anuales».

Para finalizar, el secretario general se refirió a la ola de inseguridad: «Estamos muy preocupados porque siempre ante hechos de inseguridad los que sufren son los inocentes y dentro de esos afectados los policías no están ausentes ni tampoco sus familiares».

«También estamos preocupados por la inseguridad y la desprotección que estamos teniendo. No sólo en lo físico, sino en lo legal. No hay asistencia, no está programada la compra de equipos, uniformes, la cuestión salarial es pésima», reclamó.