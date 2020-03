Trabajadores devolvieron 56 mil pesos que encontraron en la basura

Son recolectores de residuos de la localidad San Justo que esperaron una semana para volver a pasar por el lugar donde encontraron el dinero y devolverlo. «A mí me gustaría que si algún día pierdo algo me lo devuelvan», dijo uno de ellos

Un grupo de recolectores de residuos de la ciudad de San Justo encontraron más de 50 mil pesos el martes 17 de febrero cuando realizaban sus trabajos habituales y con mucha honestidad decidieron devolverle a la familia el dueña del dinero.

«Esa plata no es nuestra y hubiese sido muy difícil recuperarla en caso de perderla», contó aliviada la dueña del local comercial luego de recuperar el monto de 56 mil pesos.

Una semana después, cuando recorrieron nuevamente la zona, pararon en el local de la familia, dueña de un rapipago, y le devolvieron el dinero.

Según relató la mujer, su marido sacó a la calle la basura de su casa y por error dejó una caja con dinero que había traído del negocio. Los trabajadores levantaron la caja, que se desfondó por el pesado fajo de dinero.

«Nunca dejaremos de agradecerles a estos jóvenes que nos devolvieron el dinero», expresó a Radio de Molinas.

Los jóvenes Lázaro Seghesso, Walter Juncos, Víctor Álvarez y Gustavo Perezutti ante la sorpresa decidieron juntar el dinero y esperar al martes para devolverlo a los desesperados dueños.

«Hicimos lo que correspondía. A mí me gustaría que si algún día pierdo algo me lo devuelvan. Te cuento que cuando llegue a casa me puse a pensar y era lindo tener ese dinero. Con mi señora no teníamos ni un peso en ese momento, la verdad. Pero también sabíamos que esta familia son trabajadores como nosotros y les hacía falta. Así que llamé a mi encargado y le dije que la quería devolver. Hoy apoyo mi cabeza en la almohada y duermo tranquilo», dijo Perezutti.

Las palabras de agradecimiento eran abrumadoras y los deseos de buena suerte no tardaron en llegar: “Dios les dé todo lo que necesitan ya que con su gesto nos ayudaron a seguir adelante. Aún seguimos con nuestro hijo viajando semanalmente a Santa Fe a rehabilitación luego de que un perro lo mordió. Se imaginan que hubiese sido imposible juntar ese dinero que además no es nuestro», concluyó el comerciante que había dejado el dinero en la caja que encontraron los cuatro recolectores.