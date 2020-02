Inseguridad en Ruta Nacional 8 y ruta 94

"Hoy me tocó vivir un momento muy desagradable, salí a entrenar con la bici hacia Carmen, cuando iba llegando al cruce de la ruta 8 y 94 me alcanzan dos pibes en una moto y doblaron para Hughes, yo paró porque venían vehículos por la ruta y encuentro en el pavimento ese perno con cadena y lo alzo, cuando me dispongo a cruzar la ruta los de la moto dan vuelta y el de atrás se me tira encima y yo le pego con ese perno y cae al piso, de frente venía un camión viejito con un tanque de agua, el hombre se bajó con un palo para defenderme, en el cuál no actuó porque el de la moto ayudó a levantar al compañero y se fueron para el lado de Hughes, es muy triste lo que viví hoy y espero que nadie tenga que pasar por un momento así, quiero agradecer enormemente al Señor del camión que se paró para darme una mano, sino no se lo que podría haber pasado"